Jedes zweite Jahr zu den Wein- & Genusstagen wird die kleinste Großstadt der Welt von zahlreichen Hoheiten besucht und das nur aus einem Grund, die Krönung der österreichischen Weinkönigin.

Weinköniginnen und -prinzessinnen aus allen Nachbarländern lassen es sich an diesem Abend nicht nehmen, nach Eisenstadt zu kommen, um gemeinsam mit der frisch gekrönten österreichischen Weinkönigin zu feiern. Heuer kommt diese aus St. Margarethen und heißt Tatjana I. Sie hat die wichtige und ehrenvolle Aufgabe, die österreichischen Weine im kommenden Jahr bei Veranstaltungen im In- und Ausland zu präsentieren und zu bewerben. Tatjana Cepnik ist ausgebildete Facharbeiterin für Weinbau und Kellerwirtschaft. „Ein prachtvoller Tag, der schöner nicht hätte sein können. Schon seit einigen Wochen habe ich mich mit meiner gesamten Familie auf diesen Tag vorbereitet. Trotzdem bleibt der Moment etwas Besonderes, wenn sich alle mit einem freuen und feiern“, so die neue Weinkönigin.

„Tatjana I. hat als burgenländische Weinkönigin im vergangenen Jahr mit viel Enthusiasmus und Engagement hervorragende Arbeit für die heimische Weinwirtschaft geleistet und ihre Arbeit ausgezeichnet gemeistert. Die neue Funktion als österreichische Weinkönigin wird sicherlich eine große Herausforderung und ist mit hohem Zeitaufwand verbunden, was sie sicher meistern wird. Ich wünsche Tatjana I. mit ihrem neuen Amt viel Freude und Erfolg“, so der Präsident des burgenländischen Weinbauverbandes Andreas Liegenfeld.