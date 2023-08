Leithaberg ist Vielfalt

1: Grenzenlos gedacht.

Grenzen auf Basis von Verwaltungsbezirken zu definieren, schien den Winzern am Leithaberg wenig sinnvoll, geht es beim Weinmachen doch um Geologie und Klima, nicht um Katastralgemeinden und Ortsflächen. Dementsprechend zog man bei der Gründung des DACs im Jahr 2010 nicht die bisherigen Gebietsgrenzen, sondern die natürlichen regionalen Gegebenheiten heran, um das DAC flächentechnisch zu definieren. Bodenstrukturen von Kalk und Schiefer, die Lage zwischen Neusiedler See und Leithagebirge waren somit die Parameter zur Wahl der mittlerweile 17 Gemeinden. Man hat somit die Grenzen nicht nur neu gedacht, sondern auch neu gemacht.

2: Blaufränkisch, aber warum?

Traditionsreich, historisch regional verwurzelt, ausbaufähig. Die rote Rebsorte macht sowohl klassisch angelegt, aber vor allem auch als Lagenwein richtig Spaß. Unterschiedliche Expositionen der Rieden, Ausrichtung und Bodenzusammensetzung – bei bedachter Vinifikation zeigt Blaufränkisch viele spannende und vor allem unterschiedliche Variationen: Dunkelbeerig, würzig, kräftig, mit zunehmender Reife dann unfassbar elegant - stets aber spiegelt er seine Herkunft in unschlagbarer Weise und ist neben den vier zugelassenen Weißen DIE Rote Leithaberg Sorte. Also warum? Darum!

3: Grüner Veltliner: Salz oder Pfeffer.

Wer die Wahl hat, hat oft auch die Qual. Die Rebsortenauswahl für das DAC am Leithaberg war viel offensichtlicher, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Historisch tief verankert in der Region war klar, dass Grüner Veltliner Teil der Sortenfamilie sein muss. Pfeffer? Findet man hier kaum. Vielmehr sind es elegante Aromen nach gelbem Kernobst wie Quitte oder Birne und rauchiger Reduktion vom Schiefer, die mit Eleganz und Finesse bestechen. Sind in der Jugend die Unterschiede meist noch deutlicher schmeckbar, tritt die Sortencharakteristik mit zunehmender Reife meist in den Hintergrund und offenbart eine gebietstypische und vor allem sortenübergreifende Stilistik, die mit einzigartigem Profil als salziger Leithaberg weiß in Erinnerung bleibt.

4: Neuburger. Nicht neu. Umso besser.

Ganz und gar nicht neu ist der Neuburger am Leithaberg. Die alte autochthone österreichische Sorte passt hier heute ebenso, wie vor hundert Jahren. Während die Rebfläche in den vergangenen zwanzig Jahren zurückging, werden nun alte Anlagen rekultiviert und neu ausgepflanzt.

Die herzhaften Trauben fühlen sich auch auf kargem Kalk wohl und verblüffen mit fruchtig blumigen, mit zunehmender Komplexität auch finessenreich nussigen Aromen. Die eleganten Neuburger erinnern oftmals auch an Burgunder und dürfen in der Weißweinfamilie am Leithaberg keinesfalls fehlen.

5: Profunder Burgunder.

Profund. Das sind sie, die Burgunder am Leithaberg. Sowohl Weißburgunder (Pinot Blanc), als auch Chardonnay sind allumfassende Alleskönner. Ob frisch und leichtfüßig als Gebietswein oder engmaschig und mineralisch als Orts- und Riedenwein. Ihre Mineralik ist das sprichwörtliche Salz, das für besondere Eleganz und Straffheit in den Burgundern vom Leithaberg sorgt. Was international zahlreiche Burgunderstilistiken zeigen, beweisen die Leithaberg weiß aus Weißburgunder und Chardonnay.