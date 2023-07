Der neue Knaller in der Weinwirtschaft

Was vor fünfzehn Jahren als kleine Initiative begann, ist heutzutage ein Teil einer unvergleichlichen Erfolgsgeschichte. Damals schloss sich erstmals ein kleiner Kreis an Sektherstellern zusammen, um gemeinsame Aktivitäten zu starten. Eine Initiative, die reiche Früchte trug. Zählte man zu dieser Zeit etwa hundert Sekthersteller in Österreich, so hat sich diese Zahl bis heute mehr als verdoppelt.

Quer durch das Land wird in immer mehr Weingütern gerüttelt, gedreht und degorgiert, während auch die etablierten Sekthersteller den Markt mit neuen, spannenden Produkten bereichern. Kurz gesagt, die Vielfalt an fantastischem österreichischem Sekt ist so groß wie nie zuvor. Aufgeschlossene Gastronomen und Weinhändler haben dies erkannt und führen selbstverständlich eine Auswahl österreichischen Sekts auf der Karte.

Vom österreichischen Sekt zu Sekt Austria

Einen wichtigen Meilenstein für diese neue Sekt-Ära des prickelnden Erfolgs bildet die Schaffung einer Herkunftsgarantie, wofür die Bezeichnung „Sekt Austria“ steht. Diese gibt den Konsumentinnen und Konsumenten die Sicherheit, dass es sich um ein 100 Prozent österreichisches Produkt handelt, dessen Qualität außerdem durch eine eigene Verkosterkommission geprüft wurde.

Rot-Weiß-Rote Banderole als Zeichen der Herkunft

Passender Begleiter für viele Gelegenheiten. Mit einem Glas Sekt wird in Österreich gerne angestoßen. Foto: Bernhard Schramm

Sichtbares Zeichen dafür ist die rot-weiß-rote Banderole auf dem Kopf einer Sektflasche. Und um zusätzlich Orientierung bei der Wahl des richtigen Produkts für den jeweiligen Geschmack oder Anlass zu geben, wurden drei Kategorien geschaffen – Sekt Austria, Sekt Austria Reserve und Sekt Austria Große Reserve.

Während Sekt Austria als Einstiegsprodukt für Frische und Unbeschwertheit steht, sind Sekt Austria Reserve und Sekt Austria Große Reserve auch für die Begleitung anspruchsvoller Genussmomente geeignet. Ganz gleich, für welche Kategorie man sich entscheidet, österreichischer Sekt ist ein faszinierendes Erkundungsfeld, das zum Entdecken und Probieren einlädt.