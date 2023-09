„Freundschaft“: Doskozils Bürochef macht nun Wein

Zwischen Herbert Oschep, Büroleiter von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, und Winzer Michael Liegenfeld, ÖVP-Gemeinderat und JVP-Obmann in Donnerskirchen, stimmt die Chemie. Das Bindeglied zwischen den beiden ist Vater Andreas Liegenfeld, seinerseits Weinbaupräsident und ehemaliger ÖVP-Landesrat — und mit Oschep das Führungsduo des Weintourismus Burgenland.

Getrennt in der Farbe, vereint in der Sache und obendrein noch gut befreundet: „Dieser Wein wurzelt in den kristallinen Schieferböden der Riede Goldberg und in einer tiefgründigen Freundschaft der Familien Oschep und Liegenfeld“, verrät das Etikett des gemeinsamen Weins. Und, was angesichts beim Proporz in der Weinflasche überrascht, taufte das Duo den Wein „Freundschaft“.

Die Idee zum Namen kam von Andreas Liegenfeld. Ich hätte mich nicht getraut, Freundschaft vorzuschlagen - war aber sofort begeistert! Doskozil-Büroleiter, Weintourismus-Chef und Neo-Winzer Herbert Oschep

Dass das rot-schwarze Projekt für Verwunderungen sorgen könnte, ist den Partnern bewusst. „Das hat mit Parteipolitik aber nichts zu tun. Es geht, wie der Name schon sagt, um die Freundschaft zwischen uns“, sind sich Oschep und Liegenfeld einig. Aus Oscheps Weingarten in Liegenfelds WeinkellerDie Trauben für den Blaufränkisch kommen aus Herbert Oscheps Weingarten, den er vor einigen Jahren von Familie Liegenfeld gepachtet hat. Neben deren Pinot Noir nennt Oschep seither drei Reihen Blaufränkisch ganz oben am Goldberg sein Eigen, der Südhang beginnt steil und flacht dann ab. Gepflanzt wurden die Reben 1985.

„Die Einzigartigkeit dieser Lage macht das außergewöhnliche Mikroklima aus. Kühle Winde vom Leithaberg in der Nacht und der Neusiedler See als regulierendes Element sorgen für eine unverkennbare Aromaausprägung“, beschreiben der Jung- und der Neo-Winzer ihren edlen Tropfen. Der Glimmerschiefer verleiht ihm eine mineralische Würze, wie der nun abgefüllte Jahrgang 2021 verrät. Auch die Trauben aus dem Vorjahr reifen bereits im Fass. Gelesen werden die Trauben gemeinsam mit Freunden und Familie. Die Mengen sind dabei freilich überschaubar: zwei kleine Fässer oder 600 Liter schauen dabei heraus. Handlese, Spitzenlage und sorgfältige Verarbeitung haben ihren Preis: 33 Euro kostet die „Freundschaft“. Erhältlich ist der Wein im Shop von Michael Liegenfeld und im Weingut Liegenfeld in Donnerskirchen.

Weitere Infos: www.michael-liegenfeld.at