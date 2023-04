Ostern kann kommen

Egal ob selbst gekocht wird oder die Speisen bestellt werden, eine passende Weinbegleitung darf auf keinen Fall fehlen.

Begleitung zu Spinat, Osterpinze und Co.

Spinat am Gründonnerstag bildet den Beginn der traditionsreichen Ostergerichte. Egal ob Cremespinat mit Spiegelei und Kartoffeln, Spinatstrudel oder in frischer Form als Salat, bildet der hohe Eisenanteil im Spinat die perfekte Gegenkomponente zu burgenländischen Sekten. Auch die hohe Säure, die im Sekt oft weniger spürbar ist, als in trockenen Weinen, ist sehr stimmig mit Spinatgerichten. Am Karfreitag wird oft Fastensuppe serviert. Hier gibt es die verschiedensten Varianten aus Gemüse wie Wurzelgemüse und Kraut. Die Basis wird meist mit Tomatenmark abgeschmeckt. Wer auch an diesem strengsten Fasttag der Karwoche nicht auf die Weinbegleitung verzichten will, sollte die Leichtigkeit der Suppe mit einem Glas Welschriesling unterstreichen.

Die Osterpinze, dieses vielseitige Germteiggebäck – serviert mit etwas Butter und Marmelade und einem Glas Beerenauslese oder pikant mit Aufstrich und einem Glas Sekt zum Brunch – ist in allen Teilen des Burgenlandes Tradition. Ob überbacken, herzhaft gefüllt oder mit einer gschmackigen Soße – Hauptsache der Osterbraten schmeckt allen. Mit Kräutern, wie Thymian oder Rosmarin, gewürzt, wird der Osterbraten zu einem ganz besonderen Festtagsessen. Der Wein soll in der Kombination nicht dominieren, sondern unterstreichen. Säure im Wein betont die Schärfe und die Würze des Gerichts, verstärkt die Säure und kann die Süße der Speise abschwächen. Zudem macht sie Fett besser verdaulich. Salz verstärkt die Aroma- und Bitterstoffe und auch die Süße – sowohl in der Speise als auch im Wein.

Süße im Wein verstärkt die Aromen der Speise und schwächt Säure, Schärfe und Bitterstoffe im Gericht ab. Ein hoher Alkoholgehalt des Weins verstärkt sowohl die Süße als auch die Würze des Gerichts. Er kann Schärfe abmildern und macht Fett besser verdaulich. Ein niedriger Alkoholgehalt lässt die Säure im Gericht stärker hervortreten. Bitterstoffe im Wein (in Form von Tanninen) verringern die Süße und helfen bei der Fettverdauung. Röststoffe (ob in der Speise durch scharfes Anbraten oder im Wein durch Holzfassausbau) harmonisieren die Süße und mäßigen die Säure. Zur Lammkeule empfehlen wir einen eleganten Rotwein aus autochthonen Sorten wie Zweigelt, Blaufränkisch oder Sankt Laurent, wo Fruchtigkeit und Eleganz im Vordergrund stehen.