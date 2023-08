Burgenlands Weine besser verstehen

Das weltweit einzigartige Online-Tool zeigt nicht nur, wo ein Wein herkommt, sondern auch, welche Faktoren seinen Geschmack beeinflussen. Nachdem in jedem Weinbaugebiet Österreichs die Rieden (Wein-Einzellagen) definiert wurden, ist die Zahl der digital zugänglichen Rieden in Österreich auf knapp 5.000 gewachsen. Burgenlands Weine sind für ihren einzigartigen Geschmack und die unendliche Vielfalt bekannt.

Warum Grüner Veltliner, Zweigelt und Co. so schmecken, wie sie schmecken, liegt ganz wesentlich an ihrer Herkunft. Einflüsse wie Sonnenstunden, Niederschlag oder Höhenlage beeinflussen den Charakter jedes Weins. Diese Faktoren fallen nicht nur von Gebiet zu Gebiet, sondern auch von Riede zu Riede (Wein-Einzellage) unterschiedlich aus.

Ursprung und Geschmack der Weine erforschen

Wer die einzigartigen Beschaffenheiten der burgenländischen Rieden erforschen will, kann das im digitalen Weinatlas riedenkarten.at tun.

Mit „riedenkarten.at“ hat jeder und jede Weininteressierte die Möglichkeit, die Entstehungsorte seiner bzw. ihrer Lieblingsweine bis ins letzte Detail zu erkunden. Die Österreich Wein Marketing hat den digitalen Weinatlas in mehrjähriger Zusammenarbeit mit der Universität Wien entwickelt und arbeitet seither kontinuierlich an der Weiterentwicklung.

Weltweit erster digitaler Weinatlas für gesamtes Land

Jede Riede enthält Informationen zu Sonnenstunden, Durchschnittstemperatur, Niederschlag, Hangneigung, Höhenlage und ausgepflanzten Rebsorten.

Auch zu jedem Weinbauort und Weingebiet enthält riedenkarten.at detaillierte Informationen. Weltweit ist riedenkarten.at der erste und bisher einzige digitale Weinatlas für ein gesamtes Weinbauland.

Digitaler Weinatlas. Infos unter riedenkarten.at. Foto: Carmen Richter

Künftig auch geologische Informationen

„Riedenkarten.at ist ein gutes Beispiel dafür, dass Österreich eines der innovativsten Weinländer der Welt ist. Aber wir ruhen uns nicht darauf aus – die Weiterentwicklung ist bereits in vollem Gange!“, freut sich ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke und gibt einen kleinen Einblick in die Zukunft des Tools: „Aktuell arbeiten wir beispielsweise daran, künftig auch geologische Informationen im Detail anzuzeigen.“

Fakten aus dem Burgenland