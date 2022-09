Burgenlands Top-Weine

Der SALON des österreichischen Weins hat bereits Tradition, ausgeschrieben von der Österreichischen Weinmarketing, gibt es ihn schon seit 1988. Auch heuer wurde der SALON 2022 gekürt und die Ergebnisse letzte Woche präsentiert. Das Ergebnis ist aus burgenländischer Sicht besonders erfreulich. Insgesamt sind 275 Weine in den SALON 2022 aufgenommen, davon kommen 77 aus dem Burgenland. Somit konnte das Ergebnis aus dem Jahr 2021 bestätigt werden. Aus den 21 SALON Siegern in den jeweiligen Kategorien stammen 10 aus dem Burgenland. 2021 waren es sechs aus insgesamt 17 SALON Siegern.

Der SALON wird als Leistungsschau des österreichischen Weins gesehen und die eingereichten Weine werden mehrmals von einer unabhängigen Jury verkostet und bewertet. Im Burgenland werden die besten Weine der Landesweinprämierung 2022 sowie aus dem Wein Burgenland Award 2022 nominiert. Von den 10 Burgenländischen SALON Siegern kommen 7 vom Wein Burgenland Award 2022. Die Selektion ist hart, waren es doch ganz am Anfang über 2.000 Weine, aus denen 77 im SALON angekommen sind.

Es gab heuer Änderungen in den Kategorien des SALONs. Wurde früher nach Rebsorten getrennt verkostet, sind es heuer zum ersten Mal die Herkünfte, unabhängig von der Rebsorte, die zählen. Es wird grundsätzlich in drei Herkünfte unterschieden. Neben den klassischen Weinstilen sind auch heuer der Sekt und Alternativweine, das sind Weine mit Maischegärung oder alternativen Ausbauarten, im Fokus. Somit hat der SALON 2022 wieder gezeigt, das Burgenland mit seinen Winzern und deren Weinen gehört zu den Besten in Österreich. Die Herkunft Burgenland bürgt für Qualität auf höchstem Niveau.