Wenn Frucht und Frische zählen

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen schweißtreibende Grade erreichen, verändert sich nicht nur das Wohlgefühl, sondern auch der Blick auf die Weinauswahl. Doch kommen jetzt nur noch eisgekühlte Weiße oder fruchtige Rosés in das Glas? Oder lassen sich auch Rotweine in den Sommermonaten genießen? Bei der richtigen Weinauswahl für den Sommer stellt nicht nur das wärmere Wetter einen wichtigen Einflussfaktor dar.

Die Wein Burgenland weiß aus Erfahrung, dass Weintrinken im Rahmen von sommerlichen Aktivitäten auf der Terrasse oder im Garten nicht die gleiche Aufmerksamkeit genießt, wie bei kühleren Temperaturen im heimischen Wohnzimmer. Wein wird im Sommer häufiger „nebenbei“ getrunken. Dies bedeutet nicht etwa, dass es im Sommer egal ist, was ins Glas kommt, sondern vielmehr stellt es andere Ansprüche an den Wein.

Der ideale Sommerwein darf nicht zu schwer, aber auch nicht zu komplex und fordernd sein. Jeder Schluck muss Spaß bereiten, sollte sich aber nicht in den Vordergrund drängeln. Mit anderen Worten: Er sollte leicht sein, aber nicht einfach.

Sommerweine: Eine Frage der Farbe?

Gemeinhin verbindet man sommerliche Weine mit den Farben Weiß und Rosé. Das ist auch völlig richtig so, meint die Wein Burgenland, denn ein gut gekühlter Weißwein liefert bei gestiegenen Temperaturen eine herrliche Erfrischung. Ähnlich verhält es sich bei einem guten Roséwein: Seine aromatische, rotbeerige Frucht bereitet Freude und zudem passt er bestens zu vielen Grillgerichten.

Doch wer nach dieser Betrachtung schon den Schlussstrich zieht, liegt der Meinung der Wein Burgenland nach falsch: „Nein, wir sprechen nicht von den Schaumwein-Varianten der oben genannten Weintypen – die passen ohnehin – wir meinen natürlich Rotweine. Viele Weintrinker schließen dieses Weingenre aus jahreszeitlicher Gewohnheit einfach aus. 'Im Sommer trinkt man keinen Rotwein', hört man immer wieder.“

Rotwein im Sommer? Ja, bitte!

Bei der Wein Burgenland ist man da ganz anderer Meinung und diese kommt wieder auf eine Grundregel zu sprechen: Insbesondere bei der Auswahl eines passenden Rotweins geht es im Sommer um die Frage, welche Charakteristik am besten zum sonnigen Wetter passt. Für die meisten sind es nicht unbedingt tanninbetonte, körperreiche Rotweine mit hohem Alkoholgehalt.

Letztere Eigenschaft passt im Übrigen auch bei andersfarbigen Weinen nicht ins Konzept. Rotweine müssen vielmehr leichter „gestrickt“ sein und nicht unbedingt mehr als 13 Prozent Alkohol Volumen zählen. Zudem kommen im Sommer besonders gut aromatische, leicht säure- und fruchtbetonte Rotweine an. Zusammengefasst kann man sagen, dass es bei Sommerweinen – ganz egal welcher Farbe – immer um die Attribute Frische und Frucht gehen sollte.

Dabei spielt die Trinktemperatur ebenfalls eine entscheidende Rolle. Leichte Rotweine lassen sich wunderbar bei Temperaturen um die 15 Grad Celsius trinken. Gerne – wer mag – auch noch kühler ins Glas, denn sommerliche Außentemperaturen lassen die Weine so oder so recht zügig wärmer werden. So lassen sich Badenachmittage, Heurigenbesuche, Grillabende und andere Gelegenheiten noch besser genießen.

Trinktemperatur

Die ideale Trinktemperatur für leichte Weiße liegt bei 6 bis 8 °C, für „coole“ Rote bei circa 14 °C. Auch komplexe, schwerere Rotweine sollten nicht über 18 °C serviert werden, sodass sie ihre Finesse ausspielen können.