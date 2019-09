Der Sturm ist per Definition ein sich in Gärung befindender, noch trüber Traubensaft, in dem die Hefe weiter daran arbeiten, Zucker in Alkohol umzuwandeln. Somit schmeckt frischer Sturm süßer und wird, wenn man ihn weitergären lässt, mit der Zeit trockener und kräftiger. Wichtig dabei: Während des Gärungsprozesses entsteht Kohlensäure, daher sollten Sturmflaschen nie dicht verschlossen werden, damit sie nicht bersten. Das macht ihren Transport etwas schwierig. Die Lösung: Den Sturm am besten direkt beim Produzenten trinken.