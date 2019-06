Der Neusiedlersee, das Leithagebirge und über hundert Sommeliers aus dem In- und Ausland. Zutaten für einen gelungenen Mix aus Erfahrungsaustausch, Wissensvermittlung und Sportgeist. Beim mittlerweile traditionellen Fasslboot-Rennen am Leithaberg wird am 24. Juni wieder gerudert und gekostet, was das Zeug hält.

In Booten aus Barriquefässern rudern zum wiederholten Mal die Sommelierelite und Leithaberg-Winzer sowie Kollegen vom Neusiedlersee, gemeinsam mit dem burgenländischen und österreichischen Sommelierverband.

Neben dem klassischen und oft trockenen Weinverkosten stehen hier auch Spaß und Naturerlebnis klar im Zentrum der Veranstaltung.

„Unsere Weine in einem komplett anderen und entspannten Kontext vor diesen Weinkennern und Gastronomen zu zeigen, ist eine großartige Idee, die mittlerweile Fixpunkt in unser aller Kalender geworden ist“, so der Leithaberg-Obmann Georg Prieler.

Zusätzlich zum Ruderbewerb in mehreren Runden am Seestrand in Jois wird während den Masterclasses konzentriert gekostet und analysiert.

Zu Gast am Leithaberg sind neben den Sommeliers auch benachbarte Winzer vom Neusiedlersee DAC. „Die großartigen Weine vom Leithaberg sind für uns Gastronomen als perfekte Speisenbegleiter immens wichtig.

Diese lieb gewonnene Veranstaltung der etwas anderen Art ist ideale Plattform, die aktuellen Weine zu verkosten und sich von den Qualitäten im lockeren Rahmen zu überzeugen“, sagt Annemarie Foidl, Präsidentin der Sommelierunion Austria. Nach dem Workshop krönt eine White-Dress-Grillparty mit Siegerehrung in der Joiser Seejungfrau den ereignisreichen Abend.

Das Programm des Achten Barriquefasslboot-Rennen im Detail:

Montag, 24. Juni Seejungfrau Jois: