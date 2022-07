Präsentation der neuen Marke Rosalia DAC

Roséweine liegen international seit Jahren im Trend, in der burgenländischen Weinregion Rosalia DAC hat dieser Trend allerdings eine lange Tradition: Hier wurden beim Heurigen schon vor Jahrzehnten bewusst fruchtige Rosés als Alternative zu den Weißweinen ausgeschenkt und nur hier dürfen Roséweine das Herkunftsprädikat „DAC“ (Districtus Austriae Controllatus) tragen.

Die Rosalia-Winzer legen Wert darauf, den Rosé als ernst zu nehmenden Weinstil für jede Jahreszeit zu betrachten, weit weg vom lieblichen Sommerwein. Darauf gründet sich ihr Selbstverständnis: „The Origin of Rosé“.

Die Einzigartigkeit und die besondere Qualität des Rosalia DAC Rosé bilden die Basis für den Erfolg der neuen Weinmarke. Hier ist nicht nur der Ursprung des Rosé, hier beginnt auch seine große Zukunft. Davon sind die Rosalia Winzer überzeugt, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Rosalia DAC Rosé zum Zugpferd für eine ganze Region zu machen.

Key Visual der neuen Marke ist die Zwergohreule, das „Wappentier“ der Region Rosalia. Der seltene Vogel steht für die Einstellung und die Werte der Winzerfamilien: verantwortungsvolles Wirtschaften für kommende Generationen im Einklang mit der Natur.

Einzigartige Herkunft: Rosalia DAC

Die Weinregion Rosalia DAC – mit einer Fläche von 241 Hektar – ist identisch mit dem politischen Bezirk Mattersburg. Seit 2018 dürfen Weine aus den autochthonen Sorten Blaufränkisch und Zweigelt mit der Herkunftsbezeichnung DAC auf den Markt gebracht werden – einzigartig in Österreich ist dabei der Rosalia DAC Rosé. Die Rosalia ist das kleinste aller DAC-Gebiete, dafür aber sehr speziell: Das besondere Klima im Spannungsfeld zwischen pannonischer Tageswärme und kühlen Nächten aufgrund der Nähe der Alpen sorgt für eine der spätesten Ernten des Burgenlandes und gibt so den Trauben die Möglichkeit, komplexer zu reifen. Die vorwiegend von Muschelkalk und Löss geprägten, tiefgründigen Sand- und Lehmböden bieten beste Voraussetzungen für charaktervolle Weine.

Die Rosalia Winzer keltern hervorragende Rosés aus der Leitsorte der Region, dem Blaufränkisch. Der König der österreichischen Rotweine, wie der Blaufränkisch auch genannt wird, zeichnet sich durch seine Vielschichtigkeit aus. Kaum eine andere Rebsorte transportiert Boden und Mineralität der Lagen so perfekt in den Wein. Der Blaufränkisch verlangt aber auch großes Können der Winzer, um die reichen Nuancen entwickeln zu können. Dieses Know-how ist in der Region Rosalia ebenso in hohem Ausmaß vorhanden wie der Ehrgeiz, hier auf lange Sicht hervorragende Rot- und Roséweine zu keltern. Die Voraussetzungen dafür sind in jeder Hinsicht vielversprechend.

Ein Turbo für die Region Rosalia

Abgesehen von den natürlichen Gegebenheiten, die den Weinbau in dieser Region auch unter den Vorzeichen des rasch fortschreitenden Klimawandels begünstigen, sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Erfolg der Marke klar definiert. In der Region Rosalia stehen bestens geeignete Flächen für den Weinbau zur Verfügung und auch das Marktpotenzial für Roséwein eröffnet große Chancen. Die Entwicklung des Rosalia DAC wird in Zukunft für die Wirtschaft – vor allem für den Tourismus – in der gesamten Region von großer Bedeutung sein.

„Rosé als Weinstil wird immer wichtiger: Er vereint die Frucht des Rotweines und die Frische des Weißweines in einem Glas. Immer mehr Winzer setzen auf Roséweine, da die Nachfrage kontinuierlich steigt. Das Burgenland ist hier wieder Vorreiter, denn nur im Weinbaugebiet Rosalia DAC dürfen Roséweine das Herkunftsprädikat tragen. Der Rosalia DAC Rosé ist ein perfekter Speisenbegleiter, kann aber auch solo genossen werden“, so Andreas Liegenfeld, Burgenländischer Weinbaupräsident.