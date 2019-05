Der Auftakt zum „Weinfrühling Südburgenland„ erfolgte am Freitag mit der Wein Trophy im Gasthaus Wurglits in Großpetersdorf, bei der den über 160 Gästen die Sieger der einzelnen Kategorien zu einem ausgezeichneten 4-Gänge-Menü präsentiert wurden. In der Kategorie Welschriesling ist der Gewinner das Weingut Varsits aus Rechnitz mit dem Welschriesling 2018. Als Sieger in der Kategorie Blaufränkisch Klassik ging der Eisenberg DAC 2017 vom Weingut Kopfensteiner aus Deutsch Schützen hervor. Gewinner in der Kategorie Blaufränkisch Reserve ist der Eisenberg DAC Reserve 2016 vom Weingut Krutzler ebenfalls aus Deutsch Schützen.

Am Samstag und Sonntag öffneten fast 60 südburgenländische Winzer und die südburgenländischen Vinotheken – von Rechnitz über Eisenberg und Deutsch Schützen, dem Csaterberg und dem Wintner Berg bis nach Bildein, Eberau, Gaas und Moschendorf – ihre Kellertüren und luden zur Verkostung direkt im Weinkeller ein. Trotz des schlechten Wetters tummelten sich an den beiden Tagen über 1.500 Besucher bei Südburgenlands Winzern. Schon im Vorfeld wurden über 1.000 Onlinekarten über die Webseite der Weinidylle Südburgenland vorbestellt. Die Weinfrühling-Besucher kamen zu etwa zwei Drittel aus den anderen Bundesländern aber auch aus dem benachbarten Ungarn und nutzten die attraktiven Angebote der heimischen Zimmervermieter. 700 zusätzliche Nächtigungen sorgen aber nicht nur bei den Zimmervermietern für positive Stimmung. Für die Region ergibt sich aus dem Weinfrühling eine Wertschöpfung von insgesamt 150.000 Euro.

Weinidylle Südburgenland Am Weinfrühling im Südburgenland. Die Gäste erhielten alle ein Starterpaket bestehend aus einem Weinglas, einem Glashalter, einem Weinguide und Shuttle- Plänen.

Vor allem aber die südburgenländischen Winzer sehen auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurück. Nicht nur die Umsätze beim Weinverkauf konnten deutlich gesteigert werden. Viel mehr wurden bereits bestehende Kontakte zu Kunden in der entspannten Atmosphäre des Weinfrühlings gefestigt und neue geknüpft. Die Winzer zeigten den Besuchern die Stätte ihrer Arbeit und damit auch, wo sie ihren Weinen, die die von der Natur gegebene unverkennbare Typizität tragen, nochmals die eigene einzigartige Handschrift verleihen. Das Feedback der Besucher – von der überdurchschnittlichen Qualität und dem guten Preis-/Leistungsverhältnis der Weine angetan – war durchwegs positiv. Für die Sicherheit der Besucher sorgte ein ausgeklügeltes Shuttlesystem. Sieben Zubringerbusse aus den Gemeinden und Tourismusorten der Region und den benachbarten ungarischen Städten Szombathely, Köszeg und Körmend brachten die Besucher zur Veranstaltung.

Weinidylle Südburgenland Unterwegs. Mehr als 1.000 Weinfans haben am diesjährigen Weinfrühling teilgenommen und die südburgenländischen Winzer und Vinotheken besucht.

Mit zwei Linien-Shuttles und drei örtlichen Shuttlebussen konnte jeder Winzer bequem erreicht werden. Schon bisher ist der Wein ein wichtiges Argument für Gäste, um die Region zu besuchen. Mit dem Weinfrühling sollen das Image und der Bekanntheitsgrad des Südburgenlandes als hochwertige Weinregion weiter gestärkt werden. Die hervorragenden Qualitäten der südburgenländischen Weine und die Gastfreundschaft der Winzer stellen die beste Grundlage dafür dar, wie der heurige Weinfrühling wieder bewiesen hat. Nächstes Jahr wird der Weinfrühling im Südburgenland am 1. und 2. Mai stattfinden.