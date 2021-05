Keine Krise der vergangenen Jahrzehnte hat die Aktivitäten aller Branchen dermaßen beeinflusst wie die derzeitige Corona-Krise. Einer der größten Verlierer ist die Gastronomie. Dies trifft auch den Weinabsatz mit voller Härte, wurden doch auf dem Heimmarkt in Zeiten vor der Covid-19-Pandemie mehr als 50 Prozent aller Weine in der Gastronomie abgesetzt.

Die ÖWM hat sich daher zum Ziel gesetzt, den Weinabsatz in der Gastronomie nach der Zeit der starken Beschränkungen umfassend zu fördern. Dies soll über eine vielfältige Initiative in drei Phasen erfolgen.

Phase 1: Vorfreude auf die Gastronomie

Bis zur Öffnung der Gastronomie wurde in den sozialen Medien wie Facebook, Instagram & Co. die Vorfreude auf ein Glas österreichischen Wein beim Lieblingswirt geweckt. Interaktionsfördernde Maßnahmen mit Beteiligung von Winzern, Sommeliers und Gastronomen haben dabei eine zentrale Rolle gespielt. So wurden von Gastronomen etwa auf Instagram Wein- und Speisenkombinationen empfohlen und dadurch Lust auf das genussvolle Angebot an Speisen und Wein und den besonderen Service in der Gastronomie gemacht.

Phase 2: Push-&-Pull Strategie

Das Kernstück der Kampagne besteht aus zwei Aktionen: Zum einen richtet sich die ÖWM direkt an die Gastronomen und zeichnet die besten „Österreich glasweise“-Konzepte der heimischen Gastronomie aus. Dafür wird eine Experten-Jury anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs die besten Konzepte in drei unterschiedlichen Kategorien ermitteln. Diese Initiative soll ein Impuls für Gastronomen aus ganz Österreich sein, attraktive Ideen für den glasweisen Konsum von heimischem Wein zu entwickeln und somit den Ausschank österreichischer Weine zu fördern.

Ergänzend wird die Aktion „Österreich Wein lädt ein“ im Sinne einer „Pull-Strategie“ Konsumenten dazu anregen, heimischen Wein als perfekten Partner zu einem guten Essen in der Gastronomie zu genießen. Die ÖWM wird dafür einen ganzen Monat (Juli 2021) lang täglich zehn Restaurantrechnungen übernehmen, wenn ausschließlich österreichischer Wein konsumiert wurde.

Das ausgewiesene Ziel dieser beiden Maßnahmen ist die Förderung des moderaten Weinkonsums in der Gastronomie. Das soll sowohl durch ein hochwertiges und interessantes Angebot seitens der Gastronomie als auch durch eine gesteigerte Nachfrage geschehen.

Phase 3: Weintourismus und Wintersaison

Die letzte Phase soll die umfangreichste der Kampagne sein. Einerseits wird die ÖWM die Fortbildung – etwa die Ausbildung zum Jungsommelier oder Österreich-Sommelier – noch intensiver unterstützen. Andererseits sollen eigene Tutorials für Gastronomen zur Erhöhung ihres Weinumsatzes entwickelt werden. Darüber hinaus möchte die ÖWM 2022 einen eigenen „Austrian Sommelier Summit“, also ein Gipfeltreffen der österreichischen Sommelier-Szene, abhalten. Wie schon im Vorjahr soll auch 2021 der Weintourismus eine wichtige Rolle in den Aktivitäten der ÖWM spielen. Die erfolgreiche „Auf zum Wein“– Kampagne wird weitergeführt, wobei Schnittstellen und Kooperationen mit diversen touristischen Partnern zusätzliche Synergien schaffen sollen.

Nach einer immens dürftigen Wintersaison 20/21 sollen ab November gezielte Maßnahmen, Kooperationen und Point-of-Sale-Aktivitäten für den Winter geplant und vorbereitet werden. Die Wintersaison ist auch für den Weinabsatz enorm wichtig – hier gilt es verlorenes Terrain schnell wieder aufzuholen.