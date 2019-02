Der Tag der Winzerinnen wurde von der ARGE der Bäuerinnen ins Leben gerufen und wird in Zusammenarbeit mit der Burgenländischen Landwirtschaftskammer und dem LFI Burgenland umgesetzt. Diese Fortbildungsveranstaltung bietet interessierten Winzerinnen die Möglichkeit, sich aktiv bei einem landesweiten Meinungsaustausch einzubringen und neue Trends zu betrachten und zu diskutieren. Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich unterstrich in seinem Eingangsstatement, wie wichtig das Engagement der Winzerinnen ist: „In ihrer täglichen Arbeit leisten unsere Winzerinnen einen großen Beitrag zur Vielfalt der heimischen Landwirtschaft. Sie sind Ideenbringer für neue Werbelinien und für eine optimale Vermarktung ihrer Produkte. Sie verstehen es mit Einfühlungsvermögen Traditionelles und Neues zu verbinden, um in ihrer Vorreiterrolle in Familie und Betrieb sowie den Anforderungen moderner Betriebe gerecht zu werden. Unsere Winzerinnen haben die Begabung, Qualität und Kreativität sinnvoll zu verbinden und somit erfolgreich für ihren Betrieb und die heimische Weinwirtschaft zu arbeiten“.

Die Fachvorträge am diesjährigen Tag der Winzerin standen in Zeichen der aktuellen Trends am Weinmarkt sowie der Vermarktung und Bewerbung der heimischen Weine. Christian Zechmeister, Geschäftsführer der Wein Burgenland, erläuterte in seinem Vortrag die globalen und nationalen Herausforderungen, mit denen sich die Weinwirtschaft in den kommenden Jahren befassen muss. Zudem stellte er die zukünftige Strategie der Wein Burgenland vor: „Die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, sind umfangreich und mannigfaltig. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass wir diese gemeinsam erfolgreich bewältigen werden“, so Zechmeister.