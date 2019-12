Ob kraftvoll oder zärtlich, verschwenderisch oder zurückhaltend, pointiert oder nuanciert. Durch seine Herkunft und die persönliche Handschrift des Winzers erzählt jeder burgenländische Wein eine ganz eigene Geschichte, die immer einen begeisterten Zuhörer findet.

Jedes der fünf Gebiete (Neusiedlersee, Leithaberg, Rosalia, Mittelburgenland und Eisenberg) bringt eigenständige, ursprungsgeschützte Weine hervor, die national und international heiß begehrt sind.

Ob körperreiche Weißweine, kraftvolle Rotweine oder weltberühmte Süßweine: wie ein sorgfältig ausgesuchtes Buch bieten die charaktervollen Weine aus Österreichs sonnenverwöhntem Bundesland Genuss für die Seele – und darüber hinaus auch für den Gaumen.

Wer Inspiration bei der Frage benötigt, welcher burgenländische Tropfen zu wem passt, findet im Händler seines Vertrauens und in den burgenländischen Winzern kundige Experten – auch noch kurz vor den Festtagen.

Darf es etwas mehr sein?

Große Tage erlauben große Geschenke. Flaschenformate wie Magnum oder Doppelmagnum hinterlassen nicht nur entsprechenden Eindruck unter dem Weihnachtsbaum, sondern haben auch einen ganz praktischen Vorteil. Der Wein reift langsamer, da größere Flaschen im Verhältnis zur Weinmenge weniger Sauerstoff beinhalten und durch die dickeren Glaswände zudem weniger Licht- und Temperatureinfluss zulassen.

Besonders die beeindruckenden burgenländischen Rotweinmonumente profitieren enorm von einer Lagerung in größeren Formaten, aber auch die kräftigen Weißen gewinnen durch Flaschenreife.

Köstlich zur Weihnachtsküche

Wer nicht warten möchte, bis die geschenkte Flasche geöffnet und genossen wird, greift am besten zu fein gereiften Weinen. Diese lassen sich auch ausgezeichnet zur Weihnachtsküche kombinieren.

Zum klassischen Weihnachtskarpfen dagegen brillieren Weißweine von kräftiger Statur.

Nicht nur der Grüne Veltliner oder weiße Burgunder setzen in körperreichem Format die Weihnachtsgans effektvoll in Szene – hervorragend passen dazu ebenso typisch österreichische, kühlfruchtige Rotweine. Nach dem gemeinsamen Mahl lassen majestätische Rotweine und die Süßwein-Raritäten vom Ost- und Westufer des Neusiedler Sees gesellige Festtagsabende schließlich in eine friedliche und genussvolle Nacht ausklingen.