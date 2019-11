Neben den Winzern aus den fünf burgenländischen DAC-Gebieten präsentierten auch die Ruster Weinbauern ihre besten Weine. Rund 1.500 Besucher ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und folgten der Einladung ins MAK Wien. Die „spezifischen Herkunftsweine“ – Neusiedlersee DAC, Leithaberg DAC, Mittelburgenland DAC, Eisenberg DAC und Rosalia DAC – sowie der Ruster Ausbruch standen ganz klar im Fokus.

Obwohl der klassische österreichische Weinkonsument es liebt, Weine jung zu trinken, zeichnet sich in den vergangenen Jahren ein kleiner, aber feiner Trend zu gereiften Weinen ab. Aus diesem Grund bot ein Großteil der ausstellenden Winzer auch den einen oder anderen gereiften Wein zum Verkosten an.

„Der persönliche Kontakt zum Konsumenten ist, meiner Meinung nach, ein nicht zu unterschätzender Faktor beim Weineinkauf. Bei der großen Präsentation der burgenländischen Herkunftsweine hatten Fachleute und private Weinliebhaber die Möglichkeit, mit den Winzern und Winzerinnen direkt ins Gespräch zu kommen und über 500 Weine sowohl von kleinen Familienbetrieben als auch von den bekannten Weingütern zu verkosten, miteinander zu vergleichen und Lieblingsweine auszuwählen“, erklärt Matthias Siess, Obmann von Wein Burgenland.

„Unsere Weine punkten mit Qualität, Authentizität und klar erkennbarer Herkunft. Besonders mit gereiften Weinen kann man hier einen immens positiven Eindruck erwecken. Ich bin vom Reifepotential unserer Weine überzeugt und daher bin ich froh, dass so viele Winzerinnen und Winzer in deren Schatzkiste gegriffen haben, um die Gäste mit besonderen Qualitäten noch mehr von unseren Weinen zu überzeugen“, so Christian Zechmeister, Geschäftsführer von Wein Burgenland.