Auf Einladung der Österreich Wein Marketing (ÖWM) besuchten knapp 200 Journalisten aus 39 Ländern im Rahmen des diesjährigen Weingipfels die heimischen Weinbaugebiete, im Speziellen jene an den Landesgrenzen zu Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien. Dort erhielten sie von Historikern tiefergehende Informationen zum geschichtlichen Hintergrund sowie zum Einfluss der Grenzsituation auf den örtlichen Weinbau.

Zahlreiche Weinverkostungen vervollständigten die ausführlichen Reiseprogramme, wobei den österreichischen Weinen bei ausgewählten Gelegenheiten auch Weine aus den Nachbarländern gegenübergestellt wurden. In Summe standen 826 Weine von 425 österreichischen Winzern sowie 31 Weine von 20 ausländischen Winzern zur Verkostung.

Höhepunkt: Konferenz zur Weingeschichte

Den Höhepunkt des diesjährigen Weingipfels bildete am 26. Mai eine eintägige Konferenz für alle Weingipfel-Teilnehmer im Palais Niederösterreich in Wien. In diesem Rahmen wurde auch das Buch „Wein in Österreich: Die Geschichte“ vorgestellt.

Über zweieinhalb Jahre Arbeit stecken in dem 700 Seiten starken Buch, das auf Initiative von Willi Klinger (Geschäftsführer Österreich Wein Marketing) und unter wissenschaftlicher Leitung von Karl Vocelka und wissenschaftlicher Redaktion von Michaela Vocelka entstanden ist. Erscheinen wird es im September im Brandstätter Verlag.

„Über 40 Autoren beleuchten in diesem Band die Geschichte des österreichischen Weins in allen Facetten: So etwa Rebsorten, Kultur- und Kellertechniken, die Rolle des Weins in Religion und Brauchtum, die Entstehung der österreichischen Weinbaugebiete und die erfolgreiche Entwicklung nach 1985. Erstmals ist durch diesen Band ein fundierter Blick auf den historisch-kulturellen Stellenwert des Weins in Österreich möglich“, freut sich Klinger.

Auch herausfordernde Themen arbeiteten die Autoren detailliert auf. In einem eigenen Kapitel beleuchtet der deutsche Journalist Daniel Deckers etwa den viel diskutierten Werdegang Friedrich Zweigelts. Im Zuge seiner Recherchen stieß Deckers dabei auf bisher noch nie gesichtetes Material. „Mit der Präsentation der Zweigelt-Studie von Deckers leistet die ÖWM einen wichtigen Beitrag zur historischen Aufarbeitung des Themas und liefert der Weinbaupolitik damit die Grundlage für die weitere Vorgehensweise“, resümiert Klinger.

Österreichs Weinbau nach 1918

Ein weiteres Kapitel widmet sich dem Einfluss des Zerfalls der Habsburgermonarchie 1918 und der Grenzziehungen in den Pariser Vorortverträgen 1919 auf den Weinbau.

Erarbeitet wurde dieses äußerst komplexe und wichtige Thema von Co-Herausgeber Karl Vocelka und Michaela Vocelka.

Vorgestellt wurde das Buch am 26. Mai von Willi Klinger zum Auftakt der Konferenz zur österreichischen Weingeschichte.