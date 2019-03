Nach einem warmen Jänner waren Februar und März sehr kühl, was einen späten Austrieb der Reben zur Folge hatte. Nicht zuletzt deshalb blieben die in den Vorjahren aufgetretenen Spätfrostschäden diesmal glücklicherweise aus.

Das zweitwärmste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen führte bereits Mitte bis Ende Mai zu einer enorm frühen Blüte. Dieser früh erworbene Vegetationsvorsprung blieb über den gesamten heißen Sommer erhalten. Abgesehen von einigen wenigen Schauern im Juni und Gewittern Mitte Juli verlief der Sommer auch sehr trocken.

Dieser Witterungsverlauf führte in der Folge auch zur frühesten Lese seit Menschengedenken: So wurde im Burgenland der erste Qualitätswein schon am 2. August zur Prüfnummer eingereicht.

Das sagen Burgenlands Winzer zum Weinjahrgang 2018:

Weingut Jalits, Badersdorf:

Aus Sicht von Mathias Jalits gibt es für den heurigen Jahrgang keine Schwächen. Der große Gewinner ist der Blaufränkisch. Die Rotweine sind durchwegs sehr kräftig mit einer schönen Tanninstruktur trotzdem aber sehr fein und elegant.

Die Weißweine sind frisch, fruchtig und lebendig mit einer überraschend schönen Säure. Kurz gesagt: der Jahrgang 2018 ist einer der besten Jahrgänge seit 2011.

Weingut Gager, Deutschkreutz:

Dass der Jahrgang 2018 ein sehr heißer und trockener Jahrgang war, brauche ich wahrscheinlich nicht erwähnen. Infolge des heißen und trockenen Spätsommers stockte etwas die Zuckerreife, jedoch ging die physiologische Reife (Umwandlung Apfelsäure in Weinsäure am Rebstock) gut vor sich hin. Das Ergebnis sind Weine mit moderatem Alkoholgehalt, enormer Dichte und Struktur. Weine, welche bereits in jungen Jahren gut antrinkbar sein werden, was jedoch in keinster Weise das Lagerpotenzial beeinträchtigen wird.

Weingut Birgit Braunstein, Purbach:

Ein großartiger Ausnahmejahrgang, so kann man den Jahrgang 2018 bezeichnen. Große Hitze und ein sehr früher Erntebeginn waren die signifikanten Merkmale. Der mineralische Boden des Leithabergs bringt den konzentrierten Weinen Frische und Mineralität. Ein spannender Jahrgang also mit Dichte und Trinkvergnügen: Vormerken!

Peter Szigeti, Sektkellerei Szigeti, Gols:

Aus der Sicht des „Sektproduzenten“ war der Jahrgang 2018 ein ganz hervorragender. Viel Arbeit im heißen Sommer war nötig, wie die jungen Trauben zu reduzieren und auch ein teilweises Entblättern der Reben auf der Schattenseite, um die gut wachsenden Reben auf Qualität zu trimmen.

Der Erntezeitpunkt war für uns sehr wichtig, um reife und gesunde Trauben mit der entsprechenden knackigen Säure zu ernten. Auch wurde in den letzten Nachtstunden bis in den frühen Morgen geerntet, um die Trauben halbwegs kühl in die Presse zu bekommen.

Die Grundweine präsentieren sich mit einer wunderbaren, aromatischen Frucht, viel Geschmack und Kraft. Die Säure ist harmonisch und elegant, ein perfekter Sektgrundwein.