Im Vergleich zur großen vorjährigen Ernte wird dieses Jahr eine durchschnittliche Weinmenge in der Größenordnung von rund 2,4 Millionen Hektoliter erwartet. Nach der rekordverdächtigen frühen Weinernte des Jahres 2018 hat die Weinlese 2019 Anfang September rund um den Neusiedlersee gestartet. In den anderen Gebieten hat die Hauptlese erst ab Mitte September eingesetzt.

Heuer keine Spätfrost Schäden

Nach einem normalen Austrieb konnten auch heuer wieder trotz einiger kritischer Nächte Spätfrostschäden vermieden werden. Im Gegensatz zum Vorjahr fand die Blüte dieses Jahr rund zwei Wochen später statt, was einen Normalzeitpunkt bedeutet.

Die große Hitze im Juni mit Rekordtemperaturen über 30 Grad Celsius führte dann zu einem raschen Vegetationsfortschritt. Die trockene und heiße Witterung war auch der Grund dafür, dass heuer in ganz Österreich sehr gesundes Traubenmaterial zur Verfügung steht, da diese Trockenheit um und nach der Blüte keinerlei Pilzkrankheiten aufkommen ließ.

Die sehr hohen Temperaturen rund um die Blüte führten jedoch in manchen Gebieten und Weingärten zu einer Verrieselung der Trauben. In manchen Gebieten, im Burgenland verursachte die Hitze im Juni und Juli zudem erheblichen Trockenstress. Ende Juli gab es dann in den meisten Weinbaugebieten wegen entsprechender Niederschläge doch noch Entwarnung. Vereinzelt gab es auch heftige Niederschlagsereignisse in Form von Starkregen und Gewitter. Punktuell mussten auch Hagelschäden verzeichnet werden.

Wie wird der Jahrgang 2019?

Der Vegetationsverlauf des Weinjahrganges 2019 lässt einen vollreifen Weinjahrgang erwarten.

Durch die Trockenheit nach der Blüte im Juni und auch im Juli sind die Beerendurchmesser etwas kleiner, was auch sehr aromatische Weine erwarten lässt. Durch die Verschiebung der Reife in einen normalen, etwas kühleren Zeitraum rechnen die Winzer mit hohen Zuckerkonzentrationen, aber auch mit einem ausreichenden Maß an Säure, weswegen heuer sehr harmonische und ausgewogene Weine erwartet werden können.

Es ist durchaus anzunehmen, dass die Weine heuer neben guter Reife und vollem Körper auch Finesse und Frische haben werden, weil zur Fruchttiefe auch ein gutes Säurerückgrat dazukommen könnte.