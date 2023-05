„Vaihinger Löwe“ geht ins Burgenland

Seit 2019 ist der Vaihinger Löwe nicht nur bei deutschen Winzern heiß begehrt, sondern auch Weingüter aus dem Burgenland und Ungarn beteiligen sich regelmäßig an diesem Wettbewerb. Vor allem scheint die burgenländische Weinstilistik der Jury etwas mehr zu gefallen als die deutsche. So geht der Vaihinger Löwe des Internationalen Preises für Lemberger und Blaufränkisch bereits zum vierten Mal in das Mittelburgenland. Martin Fischer und Mara Walz, die Vorsitzenden des Weinlöwen e.V., kürten am 6. Mai 2023 den diesjährigen Gesamtsieger des internationalen Wettbewerbs mit dem „Vaihinger Löwen“.

Das Weingut Hufnagel aus Neckenmarkt konnte die Fachjury mit seinem hervorragenden 2018 Mittelburgenland DAC Reserve Blaufränkisch überzeugen und sich somit die begehrte Trophäe sichern.

„2023 beteiligten sich 54 burgenländische Weine und 119 deutsche Weine, sowie 10 Weine aus anderen Weinbaunationen, insgesamt wurden 183 Weine eingereicht“, so Martin Fischer, 1. Vorsitzender Weinlöwen e. V.. In diesem Jahr werden die von der Verkostung übrig gebliebenen Konterflaschen in 6er-Charity-Paketen erstmals für einen wohltätigen Zweck verkauft. (Info und Verkauf unter www.weinloewen.de).

„Das Burgenland steht für Qualität auf höchstem Niveau – das zeigt uns dieser Erfolg wieder einmal. Auch bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir unschlagbar. Die drei ersten Plätze konnten vom Burgenland belegt werden“, so Matthias Siess, Obmann der Wein Burgenland. „Schon bei der Vorverkostung der Weine in Donnerskirchen konnte die bemerkenswerte Qualität des burgenländischen Blaufränkisch erkannt werden – das Burgenland ist und bleibt das Blaufränkisch-Land Nummer 1“, ist sich Christian Zechmeister, Geschäftsführer der Wein Burgenland sicher.

Jürgen Hufnagel im Gespräch

„Ich freue mich sehr, dass der beste Blaufränkisch beim Wettbewerb Vaihinger Löwe aus unserem Hause kommt und ich damit den Landessieg Österreich sowie Gesamtsieg International in das Mittelburgenland, dem wahren Blaufränkischland, holen konnte! Mit diesem Blaufränkisch bin ich in der Königsklasse der Weinproduktion angelangt – eine große Herausforderung! Die Vorzüge des jahrhundertalten Bodens kommen hier voll zur Geltung.“

Ersten drei Plätze

Platz 1 – Gesamtsieger und Landessieger Österreich: Weingut Hufnagel, Neckenmarkt | 2018 Mittelburgenland DAC Reserve Blaufränkisch trocken

Platz 2: Weingut Hundsdorfer, Neckenmarkt | 2019 Mittelburgenland DAC Reserve Blaufränkisch trocken

Weingut Hundsdorfer, Neckenmarkt | 2019 Mittelburgenland DAC Reserve Blaufränkisch trocken Platz 3: (Platz 3 wurde drei Mal vergeben) Weingut Jalits, Badersdorf | 2018 Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Diabas