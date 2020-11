Sabine Bauer-Wolf, Leitung Kommunikation Österreich Wein Marketing GmbH: „Was zur Festtagszeit nicht fehlen darf ist feinster Sekt im Glas. Passend zur feierlichen Stimmung darf es gerne eine Reserve oder Große Reserve aus dem Burgenland sein. Ein eleganter Weißwein vom Leithaberg, saftiger Zweigelt vom Neusiedlersee oder würziger Blaufränkisch in all seinen gebietstypischen Facetten vom Norden bis zum Eisenberg verleihen Karpfen, Weihnachtsgans & Co. den letzten Schliff. Und was mich besonders freut: jeder Keksteller ist eine perfekte Gelegenheit, um süße Raritäten dazu zu genießen!“