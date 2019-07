Merklichen Anteil an den hervorragenden Exportzahlen Österreichs haben Drittmarkte außerhalb der Europäischen Union, deren Anteil am Gesamtexportwert im Jahr 2018 bereits fast 30 Prozent beträgt. So zeigen etwa die Vereinigten Staaten (+19,7 Prozent Menge, +21,2 Prozent Wert) und Kanada (+66 Prozent Menge, +62,6 Prozent Wert) mit markanten Zuwachsraten, dass sich die jahrelange Bearbeitung des nordamerikanischen Marktes durch die Österreich Wein Marketing GmbH, die Wein Burgenland und viele engagierte Betriebe bezahlt macht.

Grüner Veltiner in Amerika beliebt

Im Jahr 2018 wurde Wein aus Österreich mit einem Gesamtwert von über 14 Millionen Euro in die Vereinigten Staaten exportiert. Der Grüne Veltliner ist hierbei der beliebteste Wein und somit die Nummer Eins.

Für das Burgenland besonders erfreulich ist der stetige Anstieg des Rotweinanteils. Hier zeigt sich auch, dass die Strategie der Wein Burgenland aufgeht: Masterclasses für „opinion leaders“ über die heimischen Rotweinstile, Weindinner und Fachreisen ins Burgenland sind hierbei die Schwerpunkte. Und dies macht sich bezahlt.

Masterclasses in den USA ausgebucht

Ende Juni fanden wieder 2 Masterclasses (je eine in Philadelphia und eine in New York) statt und beide waren bereits Wochen zuvor ausgebucht. Wein Burgenland Geschäftsführer Christian Zechmeister hat diese persönlich geleitet. Für die Masterclass in New York konnte mit Mastersommelier Jesse Becker zudem ein hochwertiger Co-Speaker gewonnen werden.