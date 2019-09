Die Schweiz sind aus österreichischer Sicht der zweitwichtigste Exportmarkt für die Weinproduktion. In die Schweiz und Liechtenstein gemeinsam wurden 2018 mehr als 3,5 Millionen Liter Wein im Gesamtwert von über 20,25 Millionen Euro aus Österreich exportiert. Die Schweiz ist einer jener Märkte, in die mehr Rotwein als Weißwein aus Österreich exportiert wird. Dieser Exportmarkt ist für das Burgenland sehr wichtig.

Wein Burgenland bearbeitet diesen Markt daher mit besonderer Intensität. Ziel ist es, den Marktanteil der heimischen Weine zu steigern. Darüber hinaus sollen der Bekanntheitsgrad der heimischen Weine sowie das Image des Weinlandes Burgenland erhöht werden. Dies soll durch eine exakte Kommunikation der Herkünfte, Rebsorten und Weinstile sowie über Fachseminare und -reisen ins Burgenland erfolgen. Masterclasses sind ein effizientes Mittel eine Vielzahl an Fachleuten und Opinion Leader zu erreichen. Daher organisiert Wein Burgenland pro Jahr zahlreiche Masterclasses – so wie in Zürich und Bern – gemeinsam mit Wein Steiermark. Das Thema waren diesmal die Böden der Steiermark und des

Burgenlandes. Das Interesse an diesen Masterclasses ist ungebrochen groß.

In Russland hat sich in den vergangenen Jahren eine pulsierende Weinszene entwickelt. Speziell die junge Sommelerie in Russland hat österreichischen Wein lieben gelernt. Das beflügelt Importeure, neue Weingüter für den Markt zu akquirieren und diesem Trend Rechnung zu tragen. Eine enorme Dynamik geht von Moskau und St. Petersburg aus und strahlt bis in Drittstädte wie Novosibirsk, Jekaterinburg oder Sotchi. Russland entwickelt sich zu einem der zehn wichtigsten Drittländer für den Export österreichischen Weins.

Das Interesse, sich gezielt weiterzubilden und neue Stile zu degustieren, ist nach wie vor groß. Dies zeigte sich auch bei der Masterclass zu „Autochthonen Rotweinsorten des Burgenlands“ – innerhalb weniger Tage war diese ausgebucht. Das Feedback lässt für unsere Weine am russischen Markt viel erhoffen.