Der Welschriesling wird auch in Ungarn (Olász Rizling), Slowenien (Laski Riesling) und Kroatien (Graševina) gepflegt. Die Anbaufläche in Österreich liegt bei etwa 3.338 Hektar. Als nächster Verwandter dieser Weinsorte gilt der Elbling.

Der vielseitige Welschriesling kann nahezu alle Qualitätsstufen abdecken, vom Sektgrundwein in neutraler, säurebetonter Art, über trinkfreudige, trockene Qualitäts- sowie Landweine bis hin zur edelsüßen Trockenbeerenauslese. Die Anbaufläche ist in den Jahren zwischen 1999 und 2015 allerdings merklich zurückgegangen.

Das Blatt der Welschriesling Traube weist am Blattrand eine scharfe Zähnung auf und ist drei- bis fünflappig sowie glatt.

OeWM/ Armin Faber/ Margit Schmid

Saftige Beeren, die sich bei Wärme wohlfühlen

Die klassische Welschriesling Traube ist mittelgroß, sehr dichtbeerig, zylindrisch, geschultert und mit mittelgroßer Beitraube.

Die Beeren sind rundlich, dünnschalig, punktiert, sehr saftig und gelbgrün gefärbt. Der Welschriesling ist eine spätreife Rebsorte und benötigt im Weingarten frühe, warme Lagen und Böden mit guter Magnesiumversorgung.

Bei Trockenheit reagiert die Rebe sehr empfindlich und verringert ihren Triebwuchs. Die Weine sind sehr gut für die Sekterzeugung geeignet, es können aber auch ausgezeichnete Prädikatsweine entstehen. Die Qualitätsunterschiede sind sehr groß.

Die Sorte liefert Weine mit höherem Säuregehalt und fruchtigem Bukett nach grünem Apfel und Zitrus. Während trockene Welschrieslinge sehr frische Weine sein können, zählen Prädikatsweine aus dieser Sorte zu den ganz großen Süßweinen der Welt.

Beerenauslesen und Trockenbeerenauslesen sind goldgelb in der Farbe, weisen am Gaumen eine feine Honignote und im Bukett Aromen von exotischen Früchten auf und werden von charakteristisch knackiger Säure gestützt.

