Die Corona-Krise und der damit verbundene Rückzug in die eigenen vier Wände verändern unseren Alltag von Grund auf. Vielen Gewohnheiten können wir nicht mehr nachgehen, das Zuhause ist zum Zentrum unseres Lebens geworden. Gleichzeitig entsteht dadurch in vielen Fällen aber auch mehr Zeit für die Familie, das Zusammensein und den gemeinsamen Genuss. Omas Rezepte werden ausgegraben, aufwendigere Gerichte gekocht, Gaumenfreuden und Geschmack treten wieder in den Vordergrund – vielerorts auch mit einem guten Glaserl Wein aus den ausgezeichneten burgenländischen Weinbaugebieten.

Attraktive Angebote von Winzern und Händlern

Die Nahversorgung mit hochwertigen Lebens- und Genussmitteln erfährt momentan eine ganz neue Wertschätzung, und dazu zählen selbstverständlich auch die unzähligen alteingesessenen heimischen Winzerfamilien sowie die vielen lokalen und regionalen Weinhändler. Sie reagieren auf die aktuelle Situation mit Kreativität und attraktiven Angeboten. Manche stellen ohne Versandkosten zu, andere bieten kontaktlosen Ab-Hof-Verkauf oder entsprechende Abholmöglichkeiten an. Ganz nach dem Motto „Kann der Kunde nicht zum Wein, kommt der Wein einfach zum Kunden“. Oft gibt es auch eine virtuelle Verkostung per Video dazu. Wer seinen Einkauf gerade im Supermarkt erledigt, findet auch dort eine feine Auswahl. Vom Leithaberg zur Rosalia, über den Neusiedlersee und das Mittelburgenland, bis hin zum Eisenberg ist für jeden Weinliebhaber etwas dabei.

Auf oesterreichwein.at finden Weinliebhaber und solche, die es werden möchten, unter dem Titel „Schmecke die Herkunft“ alle Informationen zu burgenländischen Winzern mit Ab-Hof-Verkauf, Online-Weinhändlern sowie zu allen burgenländischen Weinbaugebieten. Auf weinburgenland.at sind die Informationen unter dem Titel „Winzer“ mit einer Suchfunktion nach Winzer oder Wein zu finden.