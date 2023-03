Kleine Geschichte der Feuerwehrausbildung

Die Ausbildung der Feuerwehrleute hat seit jeher einen hohen Stellenwert. Im ehemaligen Westungarn war es der aus Würthemberg stammende Lehrer Friedrich Rösch, welcher an der Lehrerbildungsanstalt in Oberschützen die angehenden Lehrer zu Gruppen zusammenschloss und versuchte, in diesen Gruppen Löscharbeiten zu üben. In den Folgejahren wurden zahlreiche Feuerwehrvereine gegründet. 1889 wurde der erste Fachkurs für Feuerwehr-Offiziere in Mosonmagyaróvár abgehalten. Noch vor dem Ersten Weltkrieg erschien ein kleines Feuerwehrlehrbuch für Kommandanten. Nach dem Krieg wurde im April 1923 der burgenländische Landesfeuerwehrverband in Mattersburg gegründet. Es bestand damals noch keine eigene Feuerwehrschule, für die überregionale Ausbildung zuständig war der Landesfeuerwehrinspektor. Erste Feuerwehrwettkämpfe, genannt Feuerwehr-Wettübungen, fanden bereits im Jahr 1925 in Gattendorf statt. Im Jahr 1934 brachte schließlich die Verbandsleitung bei der Landeshauptmannschaft ein Ansuchen auf Zuerkennung einer Subvention zur Errichtung einer Landesfeuerwehrschule ein. Dieser wurde damals jedoch abgelehnt mit Verweis auf das neu zu schaffende Feuerwehrgesetz. Nach dem „Anschluss“ wurde der Übungs- und Ausbildungsdienst vorerst auf Ebene der Orts- und Stadtfeuerwehren fortgesetzt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war der vor dem Krieg geplante Neubau nicht finanzierbar. So wurde dem Landesfeuerwehrkommando und der Landesfeuerwehrschule 1948 das alte Probsteigebäude am Eisenstädter Oberberg zur Verfügung gestellt.

Bereits im Jahr 1958 konnte der 3.000. Lehrgangsteilnehmer in der Landesfeuerwehrschule begrüßt werden. Fünf Jahre später stimmte die burgenländische Landesregierung einem Neubau der Landesfeuerwehrschule schließlich zu: Am 16. November 1963 fand der Spatenstich zum Bau der neuen Landesfeuerwehrschule statt. 45 Jahre nach Gründung des burgenländischen Feuerwehrverbandes, im Jahr 1968, schließlich eingeweiht werden. Seit 1970 werden an der Landesfeuerwehrschule Strahlenschützer ausgebildet. Zahlreiche weitere Ausbildungen und Lehrgänge folgten, wie diejenige der Atemschutzgeräteträger, der Flughelferlehrgang – in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer– oder die Tunnel-Ausbildung, die im Jahr 2020 startete.

Im Wintersemester 2022/23 werden schließlich 45 verschiedene Lehrgangstypen an der Landesfeuerwehrschule Burgenland angeboten. Das eLearningangebot erfreut sich auch nach Corona großer Beliebtheit.