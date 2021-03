Einst gab‘s gar nicht so wenige burgenländische Hobbyschauspieler, die sich als „Kollegen“ von Romy Schneider oder Yul Brynner bezeichnen konnten. Der Beweis war immerhin auf Film verewigt! Die „Sissi“-Darstellerin lernten die Statisten aus dem Seewinkel beim Dreh zum zweiten und dritten Teil der Reihe als freundlichen und unkomplizierten Star kennen.

Ebenso Eindruck machte Yul Brynner, der mit Deborrah Kerr im Jeep direkt an der Grenze zur „Reise“ antrat – im gleichnamigen US-Film über die Wirren des Ungarnaufstandes. Die Landschaft rund um den See war einer der frühen Lieblingsorte für große Filmproduktionen. Und im Land der Burgen und Komponisten übten natürlich auch die historischen Schauplätze eine besondere Anziehungskraft aus. Dirk Bogarde stand als Liszt ausgerechnet an Haydns Wirkungsstätte Schloss Esterházy vor der Kamera. Für die Filmmusik gab‘s den Oscar, mit der Geographie nahm man es nicht so genau und verlegte Raiding kurzerhand nach Loretto. Historisch eher freizügig, dafür aber umso bunter ging es in einem der 90er-Jahre-Hits Hollywoods zu: Für Disney‘s „Drei Musketiere“ zeigten Kiefer Su-therland, Charlie Sheen und Co. in den Mauern von Landsee ihr Talent im Reiten und Fechten.

Nach Drehschluss wurde im Gasthaus zur Schlossruine gefeiert, davon weiß man in Landsee trotz Foto- und Presseverbot heute noch zu berichten. Ein erstes Mal hatte man das Burgenland schon knapp 20 Jahre davor zu Frankreich gemacht, nämlich die Osliper Cselley Mühle, wo Rex Harrison und Ursula Andress „Die eiserne Maske“ drehten.

Einen französischen Weltstar wiederum brachte Michael Haneke mit Isabelle Huppert im dystopischen „Wolfzeit“ nach Unterpullendorf. Und Geschichten wie diese ließen sich überraschend viele erzählen – dabei darf das Burgenland nicht als Exportland der Künstlerinnen und Künstler vergessen werden.

Mit dem gebürtigen Lockenhauser Ludwig Stössel etwa, der 1938 emigrierte und in mehr als 100 Produktionen spielte, an der Seite von Gary Cooper oder Spencer Tracy und in einer Kleinrolle im Klassiker schlechthin: „Casablanca“. Dem Ruf aus Hollywood folgte die Eisenstädterin Maria Perschy in „Ein Goldfisch an der Leine“.

Ihren Platz im (Austro-)Kino konnten sich Generationen von Filmemachern, von Wolfgang Murnberger bis Barbara Eder, ebenso sichern wie zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Land. Viele zieht es wieder zurück und einige bleiben ganz bewusst hier. Wie Peter Wagner, der mit seinen Filmen und Bühnenproduktionen ebenso bewusst künstlerische Nischen erkundet.