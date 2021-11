Arbeiter-Geschichte(n): Das Pendeln als „Burgenländer-Schicksal“

„Es gibt im Burgenland fast 23.000 Pendler. Ein Teil von diesen kommt nur einmal wöchentlich nach Hause, andere wieder in Abständen von 14 Tagen oder gar nur innerhalb eines Monats. Das bringt große wirtschaftliche Schwierigkeiten mit sich. Dem Land entsteht dadurch ein Konsumverlust von 300 Millionen Schilling, der bei einem Landesbudget von 400 Millionen eine bedeutende Summe ausmacht. Man kann daraus ersehen, dass es in erster Linie ein soziales Problem ist, das die Menschen betrifft, und ein wirtschaftliches, das dem Land zu schaffen macht“, erklärte der damalige Landtagspräsident Fred Sinowatz 1965 in einem Fernseh-Interview, wie der Historiker Herbert Brettl in seinem Blog beschreibt.

In besagter Fernsehsendung „Horizonte“ wurde auch die Hoffnung ausgesprochen, dass das Pendlerwesen bald der Vergangenheit angehören werde. Mitnichten, wie sich gezeigt hat. Nach wie vor beschäftigt daher die Pendler-Thematik auch die Politik massiv, wie etwa die jüngsten Bemühungen rund um das Klimaticket gezeigt haben.

Nur am Wochenende zuhause bei der Familie

Die Tradition des Pendelns reicht freilich bereits in die Anfänge des Burgenlandes zurück. Schon in den 1920er- und 1930er-Jahren wohnten viele Burgenländer – mangels Beschäftigungsmöglichkeit im Land – an ihrem Arbeitsort und kehrten nur am Wochenende in die Heimatgemeinde zurück. Es handelte sich dabei vorwiegend um am Bau tätige Männer sowie um Frauen, die in Wien als Haushaltshilfen oder in niederösterreichischen Textilfabriken arbeiteten. Die Wirtschaftskrise ab 1929 ließ die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schnellen und verschärfte die Lage weiter, etliche gingen auch zum Arbeiten etwa nach Deutschland.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zwar durch den Wiederaufbau wieder mehr Möglichkeiten, Arbeit im Burgenland zu finden, „Zielort Nummer eins“ war aber wiederum Wien.

Neben den oft nach wie vor langen Anfahrtswegen stand dabei vor allem die Quartierfrage im Mittelpunkt. 1967 haben schließlich Baugewerkschafter mit Unterstützung der SPÖ und der Arbeiterkammer in Wien das „Forum der burgenländischen Wanderarbeiter“ ins Leben gerufen, – heute besser bekannt als Pendlerforum Burgenland.

Statistik Austria; Illustration: rob zs/shutterstock.com; Grafik: Hammerl

In den letzten gut fünfzig Jahren hat sich die Situation der Wien-Pendler massiv verändert. Steigender Wohlstand, leistbare Autos und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs haben einer Entwicklung vom Wochenpendler zum Tagespendler den Weg geebnet. Laut Pendlerstatistik 2019 hatten von den insgesamt etwa 133.000 erwerbstätigen Burgenländerinnen und Burgenländern knapp 100.000 ihren Arbeitsplatz außerhalb ihrer Wohngemeinde – mit 81 Prozent ist das der größte Pendleranteil in Österreich. Rund 50.000 dieser Personen arbeiten in einem anderen Bundesland, wobei die Hälfte nach Wien und etwa ein Drittel nach Niederösterreich pendelt.

Die weitesten Distanzen im Österreich-Vergleich

Die Daten zeigen außerdem, dass Pendler aus dem Burgenland und Niederösterreich mit Abstand die weitesten Distanzen im Österreich-Vergleich absolvieren. So legen Arbeitnehmer aus den Bezirken Güssing, Oberwart, Oberpullendorf und dem Seewinkel durchschnittlich mehr als fünfzig Kilometer zurück.

Im öffentlichen Bahnverkehr gelten die Pannonia-Bahn, die Verbindung Neufeld-Deutschkreutz sowie die Mattersburger Bahn als zentrale Verbindungen. Für Pendler aus dem Südburgenland stellt aber vor allem die Busline G1 ein wichtiges Angebot dar. Nachdem die Nutzung der Angebote im öffentlichen Verkehr zuvor kontinuierlich gestiegen war, brachte Corona einen merklichen Einschnitt.

Geringstes Einkommen für im Land Beschäftigte

In der Pendlerbefragung der Arbeiterkammer vom vergangenen Winter gab mehr als die Hälfte der Befragten an, den öffentlichen Verkehr aufgrund der Pandemie weniger zu nutzen. Aufgrund der befürchteten Ansteckungsgefahr wurde vermehrt auf den Individualverkehr umgestiegen, auch die vermehrte Homeoffice-Nutzung machte sich bemerkbar.

Je länger die Distanz beziehungsweise Anfahrtszeit zum Arbeitsort war, desto attraktiver wurde diese Option – freilich nicht für jeden. Während 2020 etwa die Hälfte der höheren Angestellten und öffentlich Bediensteten Homeoffice in Anspruch nehmen konnte, waren es bei den Arbeitern nur sieben Prozent.

Stärker als in anderen Bundesländern gibt es im Burgenland eine Kluft zwischen den Einkommen der im Burgenland Beschäftigten und jenen der Burgenländer, wie AK-Expertin Ines Lukic-Zjajo betont. Die im Burgenland Beschäftigten erzielen mit einem Brutto-Medianeinkommen von 1.984 Euro bundesweit das geringste Einkommen.

Anders sieht es laut Lukic-Zjajo bei den Einkommen der im Burgenland wohnhaften Arbeitnehmer aus: „2019 lag das durchschnittliche Bruttoeinkommen im Jahresvierzehntel bei 2.561 Euro. Damit nehmen die Burgenländer mit ihrem Einkommen den zweiten Platz im Österreich-Vergleich ein.“