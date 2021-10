Burgenlandkroatisch als Frage der Identität

Altkanzler Fred Sinowatz, die Brüder Resetarits, Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, Talkshow-Queen Barbara Karlich oder Kabarettist Thomas Stipsits, um nur einige zu nennen – all diesen Promis ist eines gemeinsam: ihre burgenlandkroatische Herkunft.

Die Ansiedlung der Volksgruppe im heutigen Burgenland liegt lange zurück, erstmals urkundlich erwähnt worden sein soll sie im Fall von Stinatz 1577. Als eine Ursache gelten die Türkenfeldzüge gegen Wien. Um verwüstete Gegenden wieder zu beleben, holten die Grafen Erdődy und Batthyány, die große Besitzungen in Kroatien wie auch Westungarn hatten, die kroatische Bevölkerung aus den Grenzgebieten ins heutige Burgenland. Rund 100.000 Kroaten sollen sich damals bei uns niedergelassen haben.

Anschluss: Holpriger Start im neuen Staat

Mate Meršić Miloradić. Der Pfarrer und kroatische Dichter schrieb auch den Text der burgenlandkroatischen Hymne. Bgld. Landesarchiv, Fotosammlung

Nach dem Anschluss des Burgenlandes an Österreich waren die Burgenlandkroaten von ihren bisherigen Zentren Sopron, Szombathely oder Györ abgeschnitten, wo Lehrer und Priester ausgebildet oder Zeitungen und Bücher in kroatischer Sprache gedruckt worden waren. In Österreich mussten diese Strukturen erst neu aufgebaut werden. Auch in politischer Hinsicht war die Lage der Kroaten alles andere als rosig – viele Geistliche und Intellektuelle waren für den Verbleib des Burgenlandes bei Ungarn eingetreten. Nach 1921 gab es aber sogar eine eigenständige politische Bewegung der Kroaten, allerdings nur kurz. Ihr Spitzenkandidat Lorenz Karall wurde später für die ÖVP erster Landeshauptmann nach dem Zweiten Weltkrieg.

In der Zwischenkriegszeit fand die ideologische Spaltung der kroatischen Minderheit eine Fortsetzung.

Streitpunkt schlechthin: die Schulfrage

In den katholischen Grundschulen kontrollierte die Kirche den Unterricht, in kroatischen Gemeinden wurde in Kroatisch gelehrt. Den Sozialdemokraten war das ein Dorn im Auge, sie traten für öffentliche Schulen im Burgenland ein, was die Christlichsozialen freilich verhinderten. In der Folge wurde das Eintreten für die kroatische Sprache so zum Symbol für die christlichsoziale politische Orientierung.

Die erste Tamburizza-Gruppe des Burgenlandes wurde 1923 in Baumgarten gegründet. Die Initiative kam von Slavko Marhold (2. Reihe, 4.v.l.); Klement Visković (2. Reihe, 3.v.l.) reiste jede Woche als Lehrer an Tamburica Pajngrt

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die kroatische Sprache aus dem öffentlichen Leben verbannt, kroatischer Schulunterricht abgeschafft. Gerüchte über eine geplante Aussiedelung der Burgenlandkroaten wurden allerdings nicht in die Tat umgesetzt. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage nach dem Zweiten Weltkrieg verließen viele Burgenlandkroaten ihre Heimatdörfer – der Großteil davon ging nach Wien, um dort zu arbeiten. Der Kroatische Kulturverein in der Bundeshauptstadt ist auch heute noch bemüht, hier adäquate Angebote zu schaffen.

Minderheitenrechte und ihre Umsetzung

Heute garantiert das „Minderheitenschulgesetz für das Burgenland“ den zweisprachigen Volksschulunterricht. Die Minderheitenrechte der Burgenlandkroaten sind in verschiedenen Gesetzen und Verträgen geregelt, wie etwa dem Staatsvertrag von Wien 1955, der den vielfach zitierten „Artikel 7“ enthält. An der Umsetzung der Rechte haperte es freilich oft. So mussten die Kroaten Jahrzehnte auf zweisprachige Ortstafeln warten, die erst während der EU-Sanktionen gegen die Bundesregierung aufgestellt wurden.

Heute bekennen sich diversen Quellen zufolge noch 25.000 bis 30.000 Burgenländer als Kroaten, die größte Zahl davon lebt in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung und Oberpullendorf. Die kroatische Sprache wird außer in Jennersdorf in allen Bezirken des Burgenlandes als Amtssprache verwendet, außerdem ist sie offizielle Liturgiesprache der Diözese Eisenstadt.

Bereits seit 1910 verfügen die Burgenlandkroaten über eine eigene Wochenzeitung, die „Hrvatske novine“, die Diözese Eisenstadt gibt zudem eine wöchentliche Kirchenzeitung heraus. Die Kroatisch-Redaktion des ORF-Landesstudios wiederum sendet seit über vierzig Jahren kroatische Sendungen.

Eine besondere Rolle spielen auch heute noch die zahlreichen Tamburizzagruppen. Das Vereinswesen ist generell wichtig für den Erhalt von Sprache und Kultur. Die Bundesregierung hat einen Volksgruppenbeirat eingerichtet, in dem über die Verteilung von Förderungen auf die Vereine diskutiert wird.