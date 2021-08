Das Platzen der Commerzialbank-Blase am späten Abend des 14. Juli 2020 war nicht der erste Knall in der burgenländischen Wirtschaftsgeschichte – aber bestimmt einer der lautesten.

Mit Auffliegen der Bilanzfälschungen begannen die Ermittlungen in einem von Österreichs größten Fällen von Wirtschaftskriminalität. Der folgende politische U-Ausschuss war der erste seit jenem zur Bank-Burgenland-Affäre im Jahr 2000.

Bei der Bank Burgenland, die sich damals hauptsächlich im Landesbesitz befand, waren Kreditausfälle bekannt geworden; auch die Folge gefälschter Bilanzprüfungsvermerke. Schließlich belief sich der Schaden auf hunderte Millionen Euro. Politisch ging es mehr als heiß her, Ende 2000 zog sich der damalige SPÖ-Landeshauptmann Karl Stix zurück und Hans Niessl wurde zum Landeschef gewählt.

Auf Wirtschafts-Affären folgten Polit-Debatten

Nicht viel weniger diskutiert wurden die gescheiterten Verkaufs-Versuche und späteren Klagen. Seitdem die Grazer Wechselseitige im Jahr 2006 den Zuschlag bekam, ging‘s mit der Bank wieder in ruhigere Fahrwasser und bergauf.

Politisch wurden Anfang der 1980er-Jahre noch schwerere Geschütze aufgefahren: Der sogenannte WBO-Skandal sorgte für heftige Auseinandersetzungen in der rot-schwarzen Landesregierung sowie zwischen dem damaligen Landeshauptmann Theodor Kery (SPÖ) und Vize Franz Sauerzopf (ÖVP). Der U-Ausschuss wurde in diesem Fall im Parlament in Wien einberufen.

Im Mittelpunkt standen Unregelmäßigkeiten in der Wohnbaugenossenschaft Ost, also der WBO, die mit ihren Projekten vor allem auch im Burgenland aktiv war. Erneut wurde das Land damit zum historischen Schauplatz eines der damals größten Wirtschafts-Kriminalfälle. Mehr als zwei Dutzend Banken, 315 Firmen und über 600 Genossenschafter waren beteiligt und meldeten Forderungen in Millionenhöhe an. Politisch hatte die WBO-Pleite Folgen in der ÖVP, das Beben reichte bis nach Niederösterreich.

Von der BEGAS bis zum Weinskandal

Vergleichsweise jung ist der Skandal um den früheren Energieversorger BEGAS, der im Jahr 2012 publik wurde: Untreue-und Betrugs-Vorwürfe sowie die Auflistung von Scheinrechnungen dominierten vor neun Jahren die Schlagzeilen; ebenso wie die attestierte Verhandlungs-Unfähigkeit des ehemaligen BEGAS-Chefs, der bis heute nicht vor Gericht stand. Im Zuge der Affäre hat es bislang aber dennoch einige Prozesse gegeben.

Eher kurzer Prozess gemacht wurde im – an dieser Stelle vor zwei Wochen beschriebenen – Weinskandal gemacht: Mehrere „Weinpantscher“ gingen gleich mehrere Jahre hinter Gitter.

Wirtschaftliche Skandale sind im Burgenland, wo jeder jeden kennt, schnell auch einmal politischer Aufreger. Ein Aufreger, der sich schon länger durch die Landesgeschichte zieht, spielt rund ums Schloss Esterházy.

Fürstenhaus im Rampenlicht

Schon die Übernahme der Stiftung Esterhazy wird von Legenden begleitet. Diese machte Stiftungsdirektor Stefan Ottrubay zu einem politischen Machtfaktor und das ließ ihn bald mit dem damaligen Landeshauptmann Hans Niessl die Schwerter kreuzen. Es begann mit einem Förderstreit um das Schloss und endete mit der Absage der Festspielsaison 2018. Niessl und Ottrubay kamen noch auf einen – für das Land teuren – grünen Zweig, da heulten schon die Sirenen: Angeblich war Ottrubays Mutter entführt worden, ein Polizeigroßeinsatz war die Folge. Am Ende war sie doch bei der Schwester in Tirol. Was noch offen ist: Der Rechtsstreit mit der Fürstenfamilie um die Hoheit über die Stiftung geht weiter.

Die dunkle Seite des Sonnenlandes

2007 geriet das beschauliche Rohrbrunn im Bezirk Jennersdorf in die weltweiten Schlagzeilen. Das Justizministerium hatte spät, aber doch auf ein Pariser Urteil reagiert und eine Prämie von 50.000 Euro auf die Ergreifung von Alois Brunner ausgesetzt. Der Rohrbrunner galt als rechte Hand des „Architekten des Holocausts“, Adolf Eichmann. 130.000 Jüdinnen und Juden soll sein Befehl in den Tod deportiert haben. Er entwischte der Nachkriegsjustiz in die BRD und kam über Alt-Nazi-Seilschaften in Syrien unter. Gefasst wurde er nie; einem französischen Magazin zufolge soll er im Jahr 2001 im Alter von 89 Jahren unter elenden Bedingungen in einem syrischen Keller gestorben sein.

Schon früher platzte eine andere Bombe am anderen Ende des Burgenlandes. 1991 wurde der Künstler Otto Muehl am Grundstück seiner Kommune im Bezirk Neusiedl verhaftet. Der gebürtige Grodnauer (Bezirk Oberwart) wollte eine Gesellschaft mit freier Liebe ohne Beziehungen aufbauen, heraus kam ein System des Kindesmissbrauchs und sexualisierter Gewalt. Während seiner siebenjährigen Haftstrafe wurde sein Friedrichshof zur idyllischen und „normalen“ Wohnanlage.

Insgesamt lässt sich also zusammenfassen, dass die meisten Skandale und Aufreger mit der Ankunft neuer Ideen und vor allem neuen Geldes im Burgenland zu tun haben.