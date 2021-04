Besonders ältere Menschen fallen schnell auf solche Betrugsmaschen rein.

Am Mittwoch erhielt eine 90-jährige Frau einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Polizist ausgab. Er erzählte, dass ein Zettel einer Einbrecherbande gefunden worden sei, auf dem der Name der Frau angegeben sei. Sie solle zur Sicherheit alle Wertgegenstände und ihr Bargeld der Polizei übergeben. Am nächsten Tag übergab das Opfer einer unbekannten Frau eine Geldsumme im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Und auch am Montag ereigneten sich zwei Fälle, in denen die Betrüger sich über das Telefon als Polizisten ausgaben:

In einem rief ein Mann eine Pensionist an und stellte sich als „Bezirksinspektor Thomas Frick“ vor. Er wollte Informationen über die Bargeldbestände und Wertgegenstände der Dame. Weil die Frau darüber nichts preisgab, drohte er, sie mit einem Streifenwagen abzuholen, um sie zur Einvernahme aufs Polizeirevier zu bringen. Das Opfer beendete daraufhin das Gespräch und informierte ihren Sohn.

Am gleichen Tag rief ein Betrüger als „Polizist Böhm“ eine Dame an und versuchte, Informationen zu erlangen, in dem er ihr von einem erfundenen Vorfall berichete. Als die Frau Rücksprache mit ihrem Mann halten wollte, legte der falsche Polizist sofort auf.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrügern und rät, keinesfalls Daten bekanntzugeben oder gar Geld oder sonstige Wertgegenstände zu übergeben.