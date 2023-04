Bischof und Bauernkapelle St. Georgen feierten gemeinsam den 60er

Werbung

Beim Eisenstädter Dom tummelten sich schon eine Stunde vor Beginn des Dankgottesdienstes viele Gratulantinnen und Gratulanten; ein Festzelt und der Martinus-Saal standen bereit, und aus mehreren Regionen wurde die Verpflegung geliefert. Die gemeinsame Messfeier stand auch musikalisch im Zeichen der Bauernkapelle St. Georgen, stimmkräftige Unterstützung gab’s vom diözesanen Chor „Pax et Bonum“ sowie von Christian Hofmann.

Bischof Ägidius J. Zsifkovics nutzte die Messe im Dom ebenfalls, um in einer sehr persönlichen Rede „Danke“ zu sagen – „für das Leben und für die Berufung“, für die Unterstützung durch die Eltern und für viele Wegbegleiter. Am Ende des mehrsprachigen Gottesdienstes fand sich dann reichlich Zeit für Gratulationen: zum einen an die Bauernkapelle St. Georgen mit Obmann Matthias Lehner und seine Musikerinnen und Musiker, und zum anderen nahm Bischof Zsifkovics die Glückwünsche der Gäste direkt am Altar entgegen.

Neben den Gratulationen des öffentlichen Burgenlandes, der Ökumene und vieler Freundinnen und Freunde der Diözese gab es die eine oder andere Überraschung. Zur Musik der Bauernkapelle St. Georgen und der Tamburica Trausdorf wurde im Festzelt sogar noch getanzt und – mit Unterstützung des Bischofs – gesungen.

