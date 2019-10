Das erklärte Ziel des Bewerbs sei die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz in die Schulen zu bringen, erklärten BIldungslandesrätin Daniela Winkler, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz und Softwareentwickler Richard Tometich kürzlich unisono bei der Präsentation – dabei wolle man „neue, innovative Wege gehen und die Digitalisierung mit an Bord holen.“

Rund 10.000 Volksschüler sind eingeladen, Zeichnungen anzufertigen. Bei der Themenwahl seien den Schülern keine weiteren Grenzen gesetzt, betonte Winkler: „Die Kinder können wählen, was ihnen dazu einfällt oder wichtig ist.“

Puzzlestein der burgenländischen Bildung

Die Zeichnungen werden dann von Lehrkräften anonym in eine App gestellt, so Tometich: „ Jeder Benutzer kann das Bild seines Kindes mittels Postleitzahl suchen und dieses dann auch teilen, also den Verwandten schicken, damit sie ebenfalls für diese Zeichnung voten können.“ Auf diesem Weg könne man die eingereichten Zeichnungen einem möglichst großen Publikum zugänglich machen.

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz spricht von einem weiteren Puzzlestein in der burgenländischen Bildung, man mache aus den Themen Natur und Digitales einen Wettbewerb „genau in der Altersgruppe, wo du emotional am besten auch zu diesen Themen kommen kannst.“

In jeder Schulstufe werden die ersten drei Plätze ermittelt, die Gewinner werden im Dezember gekürt. Die BVZ begleitet das Projekt als Medienpartner. Weitere Informationen gibt es unter www.naturraum-burgenland.at.