Den Weltnichtrauchertag am Donnerstag nehmen die Ärztekammer für Wien und die Österreichische Krebshilfe als Startschuss für den Countdown zu ihrem Volksbegehren "Don't smoke" vom 1. bis 8. Oktober.

In seiner Anfang April zu Ende gegangenen sechswöchigen Unterstützungsphase hat das Volksbegehren für eine rauchfreie Gastronomie bereits 591.146 Stimmen gesammelt. Damit muss das Thema fix im Parlament behandelt werden.

Die Regierung habe mehrmals gesagt, bei 900.000 Unterschriften eine verbindliche Volksabstimmung zu initiieren, diese Zahl möchte man "anvisieren und wenn möglich übertreffen", betonte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres am Dienstag. "Bis zur Eintragungswoche werden wir eine intensive Kampagne führen, um die Bevölkerung in Sachen Nichtraucherschutz aufzuklären", kündigte Szekeres an. "Der Schutz der Jugendlichen und das langfristige Ziel von Ärztekammer und Krebshilfe, die Raucherzahlen in Österreich zu halbieren, kann am besten unterstützt werden, indem man unser Volksbegehren im Oktober unterschreibt."