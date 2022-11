Künstler Heinz Ebner im Landhaus

Werbung

Viele (Kunst-)Freunde aus dem ganzen Land und besonders aus dem Bezirk Güssing freuten sich im Landhaus in Eisenstadt über ein Wiedersehen mit Heinz Ebner: Der gebürtige Güssinger ist nicht nur als Künstler, Bühnenbildner für den Kultursommer oder Lehrer in Katzelsdorf allseits bekannt – seine unverkennbaren Bilder sind im kirchlichen Bereich in ganz Österreich zu sehen. Und jetzt auch im Büro der Landtagspräsidentin und am Landhaus-Gang.

Zur Eröffnung erinnerte sich Landtagspräsidentin Verena Dunst an die frühen Tage in Güssing: „Wir kennen uns schon sehr lange persönlich. Und ich weiß, dass Heinz Ebner schon als Kind gezeichnet hat. Seine erste Ausstellung, das hat Pater Anton Bruck erzählt, war die Pinnwand in der Hauptschule, denn da sind von 20 Bildern zirka 15 von Heinz Ebner gewesen.“

Auch Diözesanbischof Dr. Ägidius Zsifkovics verbindet schon seit vielen Jahren eine Freundschaft mit dem Künstler: „Wir sind im selben Jahr in Güssing geboren und haben sogar zusammen den Führerschein gemacht. Heinz Ebner ist nicht nur in der klassischen Malerei, sondern auch in der kirchlichen Kunst breit aufgestellt. Ich finde es sehr schön, dass auf diese Art klassische christliche Werte weitergegeben werden können.“

Zu sehen bis 17. Dezember

Heinz Ebner lebt und arbeitet derzeit in Eisenstadt. Er unterrichtet am Klemens Maria Hofbauer Gymnasium in Katzelsdorf und ist Mitglied des aktuellen Kunstrates der Diözese Eisenstadt. Er war zudem Gründungsgesellschafter des Güssinger Kultursommers und Bühnenbildner zahlreicher Theater-Inszenierungen von Frank Hoffmann auf der Burg Güssing.

Die aktuelle Ausstellung in den Räumlichkeiten des Präsidiums des Burgenländischen Landtages zeigt von Heinz Ebner verschiedene Arbeiten – über mehrere Jahre in der für ihn einzigartigen Acrylmischtechnik entstanden. Die Ausstellung ist bis zum 17. Dezember im Landhaus zu besichtigen.