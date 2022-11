Komödie, Konzerte, Kabarett: Dreimal „K“ in den Kulturzentren

Werbung

Den nächsten Programm-Reigen in den Kulturzentren eröffnet Kabarettist Walter Kammerhofer in Eisenstadt und Oberschützen (9. & 10. November), gefolgt von Omar Sarsam im KUZ Mattersburg und in Güssing (17. & 18. November).

Auf Kabarett folgt auch Komödie. Gelacht werden darf mit gleich drei originellen Stücken: „Vom Winde verweht, echt jetzt?!“ nimmt den Filmklassiker aufs Korn, die Golden Girls kehren in Form einer eigenen Bühnenfassung zurück und „Das Haus“ bringt schwarzen Humor.

Mit Musik klingt der November in den Kulturzentren aus. Die Seer machen am 25. in Oberschützen mit ihrer Hit-Tour Halt; in Eisenstadt ist am 26. der Nino aus Wien live zu erleben. Alle Infos und Karten unter www.kulturzentren.at