Buch als Sommerhit: Alle wollen jetzt nach Nincshof

Zuerst war „Nincshof“ ein Wort, über das man im Netz stolperte, dann in der Buchhandlung – und mittlerweile stolpert bei der Aussprache kaum noch jemand: Das fiktive Dorf, das Johanna Sebauer in ihrem Roman-Erstling in allen pannonischen Farben zum Leben erweckt, liegt im tiefsten Seewinkel und will, wie wir wissen, vergessen werden. Nicht zufällig leitet sich der Name vom ungarischen „nincs“ ab – also „nichts“ oder „keins“.

Präsentiert wurde das Buch, mit dem der Ort zum Vergessen längst auch in Deutschland bekannt ist, in Hamburg, der Wahlheimat der Marzer Autorin, die durch ihre Eltern Vera Sebauer und Wolfgang Weisgram seit frühester Kindheit eine feine Antenne für das geschriebene Wort und für die Kunst mitbekommen hat. Die Österreich-Premiere, die das Literaturhaus Mattersburg im Foyer des Kulturzentrums ausrichtete, konnte sich auch sehen lassen: Immerhin kommt „Nincshof“ damit heim ins Burgenland.

„A scheine G‘schicht“

Empfangen wurde Johanna Sebauer von fast 150 Gästen, von Verwandten, Freundinnen und Freunden, und von neuen Fans der ersten Stunde. Überraschungen hatte man sich für die Autoren-Freundin auch überlegt: Schon beim Eingang stand eine Nincshof-Ortstafel, die Jakob Fekete anfertigen hatte lassen; viele saßen dann mit Nincshof-Shirts (Untertitel: „A scheine G‘schicht“) im Publikum – eine Idee von Andrea und Jürgen Pirecki-Giefing und ihrer Marke „Ostseele“.

Man sieht es, man spürt es: Da ist viel Emotion im Spiel. Im Buch wartet sie an jeder Ecke und entfaltet sich in dutzenden Episoden und Geschichten, die sich abseits der Rahmenhandlung abspielen und mindestens ebenso stark sind. „Ich will ja auch Spaß beim Schreiben haben, deshalb denk ich mir gern solch absurde Dinge aus und schau, was passiert“, gab Sebauer eine ebenso einfache wie sympathische Erklärung.

Im Bühnen-Gespräch mit Literaturhaus-Leiterin Barbara Mayer, die mit ihrem Team den literarischen Wohlfühl-Abend auf den Punkt brachte, erzählte Johanna Sebauer nicht nur von ihren skurril-freundlichen Figuren (angeführt von der 80-jährigen „Revoluzzerin“ Erna Rohdiebl, die vor einigen Jahren am Beginn des Romans stand), sondern auch von der Arbeit am Buch, vom Schreiben aus der Ferne.

Der Wunsch des Vergessens, der Blick aus der Ferne

„Ich wollte immer schon übers Burgenland schreiben. Als junger Mensch, als mir manchmal vielleicht auch ein bisschen fad war, hab ich mir vorgestellt, wie eine hier aussehen könnte. Dann bin ich draufgekommen, dass die Menschen – wie in Nincshof – vielleicht nur ihre Ruhe haben wollen.“ Wie sie das anstellen, wie lästige Radler vergrault werden und wie man es schafft, aus Medien und Internet zu verschwinden (und welche Steine dabei im Weg liegen), das liest man auf 300 Seiten nach, die einen mit Witz und Poesie abholen und mitnehmen. Und nicht zuletzt ist der Wunsch des Vergessens ja auch ein Statement in allzu lauten Zeiten.

Sie habe, erzählte Sebauer zwischen den gelesenen Passagen, auch selbst immer gern eine Reise nach Nincshof unternommen: Ein Teil des Textes entstand, als die Grenzen dicht waren und sie in Hamburg saß. Da habe sie, ausnahmsweise, auch gegen ein bisschen Heimweh angeschrieben: „Das war schön, und ich hab mich sehr zuhause gefühlt in der Geschichte.“ Und – Sie erraten es: Das gilt für alle, die sich auf diese Reise machen ... hinein ins Schilf, auf nach Nincshof!