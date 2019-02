Das Nova-Rock-Programm auf den beiden großen Bühnen bringt von 13. bis 16. Juni einen Kracher nach dem anderen nach Nickelsdorf – von den Ärzten und den Toten Hosen über The Cure und Slayer bis Slipknot Slash sind mehrere Dutzend Acts im Einsatz.

Sehen lassen kann sich auch das Line Up für die „Red Bull Music Stage“, das nun bekannt gegeben wurde. An drei Tagen sind hier Acts wie Puddle of Mud, Ferris MC Crystal Lake, While she sleeps und viele mehr zu erleben.

Das Programm der „Red Bull Music Stage“ im Überblick

Donnerstag, 13. Juni: The Amity Affliction / Ferris MC / As It Is / Palaye Royale / Valeras / Anchorage / Coperniquo

Freitag, 14. Juni: Puddle Of Mudd / Haze / Crystal Lake / Fever 333 / Nothing, Nowhere / Like A Storm

Samstag, 15. Juni: While She Sleeps / Welshly Arms / All Faces Down / Infected Rain / Inglorious / Nova Twins

Nicht zu vergessen: While she sleeps – mit ihrem Metalcore derzeit schwer angesagt – sind schon jetzt in Österreich zu Gast: Am 20. Februar kann man die Briten in der Wiener Arena auch in feinster Club-Atmosphäre erleben, gemeinsam mit Stray from the Path, Trash Boat und Landmvrks.