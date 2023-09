Julian Rachlin: „Herbstgold ist Energie“

Auf die „Leidenschaft“ folgt in diesem Herbst die „Sehnsucht“ als Festivalmotto. Was verbinden Sie damit persönlich?

Die Sehnsucht ist ein Gefühl, das uns alle vereint. Sie ist nicht wirklich greifbar und sichtbar – genau wie die Musik. Und genauso ist sie Nahrung für unsere Seele. Das vereint uns. Natürlich haben wir gerade in diesen Zeiten viele Themen und auch Sorgen, wir sehnen uns nach Frieden, vielleicht nach einer besseren Welt. Ich sehe das aber nicht eingeengt auf die Programmatik; wir möchten das Publikum in eine andere Welt entführen, wo man die Sorgen auch für kurze Zeit vergessen kann.

Geht es auch Ihnen auf der Bühne so?

Wir Künstler wollen in gewissem Sinn hypnotisieren, wir wollen ja, dass diese Symbiose zwischen Künstler und Publikum entsteht. Nach dieser Energie sehne ich mich auch. Und die Menschen spüren das und wissen schon, dass das Herbstgold-Festival genau das kann, dass so ein Abend mehr ist als ein Konzert. Das Programm ist deshalb wieder vielschichtig, umfasst verschiedenste Epochen und Stile, und der Humor kommt nicht zu kurz.

Nach John Malkovich wird heuer George Hamilton auch wieder Hollywood-Glamour nach Eisenstadt bringen. Was darf man sich erwarten?

George Hamilton wird ebenso Humor ins Programm bringen und zugleich Tiefe. In „Lisztomania“ geht es um die Musik, um das Leben Franz Liszts, auch um dessen Sehnsucht. Liszt hatte Paganini als großen Einfluss, und er ist dann erst der große Komponist geworden, an dem sich Pianisten die Zähne ausbeißen. Zu hören gibt es eigene Bearbeitungen der Werke Liszts und Paganinis, es wird also eine Weltpremiere. Und wir haben diese großen Schauspieler zu Gast, weil sie eine besondere Leidenschaft für die Klassik empfinden, so wie George Hamilton. Ihm waren Esterhazy und Eisenstadt sofort ein Begriff. Für uns Musiker und Musikerinnen ist es eine Ehre, mit unseren Leinwand-Helden auf der Bühne zu stehen. Auf der anderen Seite sagt George Hamilton, er hat in seinem Leben erstmals die Möglichkeit, auf so einer Bühne zu stehen.

Auch die großen Namen der Klassik kommen nach Eisenstadt. Wie einfach oder wie schwer ist das?

Wir haben manchmal fast die Qual der Wahl, weil so viele Künstlerinnen und Künstler ins Schloss kommen wollen, wir versuchen, das auch schön über die Jahre aufzuteilen. Es ist eine riesengroße Ehre für mich, dass ich das Festival mit einem fantastischen Team umsetzen darf. Es ist ja keine One-Man-Show, sondern Teamwork. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter, aber vor allem sehr viel Herzblut! Es werden auch Wunderdinge erwartet, weil wir die Latte selbst sehr hoch legen.

Auf welche Begegnungen freuen Sie sich schon?

Wir haben Vilde Frang zu Gast, die zur Crème de la Crème der Geige zählt, ich bin ein großer Fan. Das Chamber Orchestra of Europe als Residenz-Orchester im Schloss zu haben, das ist eine große Sache, das kann man nicht oft genug betonen. Wir haben auch die Filarmonica della Scala als kleinere Residenz zu Gast. Ich werde zum ersten Mal mit dem international gefeierten Pianisten Kirill Gerstein auftreten … Es gibt so viele Namen und Begegnungen, auf die ich mich freue!

Julian Rachlin: "Ein schönes zusammenkommen von Publikum, Künstlerinnen und Künstlern ... im Wort 'Festival' steckt das 'Fest' ja schon drinnen!" Foto: Julia Wesely

Sie selbst sind ja in mehrfacher Funktion beim Festival beschäftigt. Das braucht wohl viel Vorarbeit …

Natürlich bereite ich mich seit vielen Wochen vor, ich bin sozusagen dreifach beschäftigt – als Dirigent, Solist und Intendant. Das ist die größte Aufgabe, das Publikum, das längst auch ein internationales ist, willkommen zu heißen und dafür zu sorgen, dass sich die Menschen wohlfühlen. Da genügt es nicht einfach, sich auf der Bühne zu verbeugen, es ist mir sehr wichtig, dass man die Energie spürt.

Die Gastfreundschaft zeichnet das Herbstgold-Festival aus. Was bekommen Sie da an Energie zurück?

Es ist eine Freude, wie viele nach Eisenstadt fahren. Obwohl es nahe an Wien ist, ist es eine andere Welt, eine andere Luft: das Burgenland und Eisenstadt mit dem Schloss, dazu der Haydnsaal, der zu den besten Sälen der Welt gehört. Gleichzeitig ist alles noch viel intimer. Das alles macht Herbstgold aus, und dadurch ist das Musizieren ganz anders. Das Publikum spürt die Musikerinnen und Musiker noch viel intensiver, auch wir sind näher dran. Wir sind da sehr sensibel, was die Energie im Saal anbelangt. Und wir spüren das Publikum – vielleicht viel mehr, als die Menschen glauben. Man kann es schwer in Worte fassen, aber das alles ist die Energie dieses Festivals.

Man will damit auch neue Publikumsschichten ansprechen?

Es geht uns immer auch um den Nachwuchs im Publikum. Ich komme gerade von einer Tournee in Asien, da sind die Konzertsäle voll mit Zwanzig- bis Dreißigjährigen, und sie feiern die Künstlerinnen und Künstler wie Popstars! Wir zeigen in Eisenstadt ebenso, dass wir cool sind, dass die Musik nicht nur „ernst“ ist. Wenn die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer einmal kommen, dann werden sie angesteckt und kommen immer wieder, davon bin ich fest überzeugt.

Es darf also gefeiert werden …

Es ist ein Festival – das Wort „Fest“ steckt schon drinnen! Es ist ein Zusammenkommen für Publikum und für uns Künstler und Künstlerinnen. Man geht auf ein Glas und tauscht sich aus. Man spaziert durch den Schlosspark, hat das Restaurant Henrici, die Vinothek Selektion Burgenland und das Hotel Galántha vor der Tür. Und man hat diesen Ort, der musikhistorisch dermaßen bedeutend ist und so eine wunderbare Atmosphäre hat. Wenn es dann bald losgeht, diese zwei Festival-Wochen, dann lassen wir die Musik für sich sprechen! Und wir verbreiten die positive Stimmung und versuchen, alle anzustecken.