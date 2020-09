Am 25. Oktober hätte Sepp Laubner seinen 71. Geburtstag begangen. Zum 70er meldete sich der Künstler im vergangenen Herbst mit einer großen Ausstellung in Bayreuth zurück und stellte im Kulturzentrum Eisenstadt neue Bilder vor.

Schon damals sprach er auch von seiner Krankheit, zeigte sich zugleich aber voller Lebenswillen: „Ich mache das, was gut für mich ist.“

Damit meinte er nicht zuletzt die Malerei, in kräftigen Farben und positiver Stimmung. Mit diesen Farben und seiner lebensfrohen Art bleibt der Künstler auch in Erinnerung. Am Freitagmorgen ist Sepp Laubner im Kreis seiner Familie verstorben.