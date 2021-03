Die Liste der Projekte, Aufgaben und Tätigkeiten, die Pius Strobl in seinem Leben schon gemacht hat, füllt ganze Bücher. Und selbst die Liste der Projekte, die er derzeit umsetzt und plant, ist noch immer sehr umfassend. „Hauptamtlich“ ist der 65-jährige Burgenländer Hauptabteilungsleiter für Facility Management und Corporate Social Responsibility, sowie Chef der Konzernsicherheit am Künigl-berg in Wien.

Weiters koordiniert Strobl den 300 Millionen teuren Neubau des Newsrooms, wo künftig alle Sparten und Kanäle des ORF unter einem Dach Informationen gestalten werden. Mit dem Neubau wird aber auch die Strategie des größten Medienunternehmens des Landes neu geschrieben: „Ab 2022 werden wir den Newsroom in Betrieb nehmen. Und ab diesem Zeitpunkt heißt es beim ORF ,digital first‘“, erklärt Strobl. Was konkret heißt: Egal was passiert, zuerst wird die Bevölkerung über die Online-Kanäle informiert. Die klassischen ORF-Medien wird es aus Sicht des Managers noch sehr lange geben, aber bei den Nachrichten wird es zu starken Verschiebungen Richtung digital kommen.

Im Dienst. Pius Strobl (Mitte) versah bis Mitte der 80er-Jahre seinen Dienst als Gendarm am Posten Zemendorf im Bezirk Mattersburg. privat

Besonders stolz ist Strobl auf die Einhaltung des Budgets. „Wir sind derzeit wohl das einzige öffentliche Bauprojekt, bei dem das Budget eingehalten wird.“ Selbst der Neubau des Parlaments kostet rund 80 Millionen mehr als geplant.

Nachdem aller guten Dinge drei sind, wurde Strobl vor knapp zwei Jahren auch Chef von Licht ins Dunkel. Das größte Charity-Projekt der Nachkriegszeit sei, so Strobl, kein Abteilungsleiter-Job, sondern „die ehrenwerteste Aufgabe, die der ORF zu vergeben hat“. Mit Licht ins Dunkel sind die Österreicher aufgewachsen und kennen Weihnachten seit bald 50 Jahren gar nicht ohne die Sendung. Die Tätigkeit als Licht-ins-Dunkel-Chef habe auch seinen Blick auf die Dinge relativiert. „Ich engagiere mich schon seit Jahrzehnten für andere Menschen, aber bei Licht ins Dunkel hat alles noch mal eine neue Dimension bekommen. Man sieht hier tagtäglich, wie wichtig jeder einzelne Euro ist, um Menschen mit Behinderung eine normale Teilhabe am Leben zu ermöglichen.“

Auf sein Wort zählt auch Generalintendant Alexander Wrabetz. Pius Strobl gilt am Künigl-berg als engster Vertrauter des ORF-Chefs und berät ihn auch in den wichtigsten strategischen Entscheidungen.

All diese Funktionen mache er mit „großer Leidenschaft und Engagement“, weil er ORFler durch und durch sei und dieses Unternehmen „liebe“.

Seinem geliebten ORF näherte sich Strobl 1989 als Kurator auf einem Ticket der Grünen an. Wo seine erste „Amtshandlung“ der Besuch des ORF-Landesstudios im Burgenland war. Diesen Besuch absolvierte der gewiefte Taktiker mit Genuss, zumal ihm der damalige Landesdirektor Karl Hofer einen gebührenden Empfang bescheren und ihm dabei das Hausverbot aufheben musste, das er Jahre zuvor gegenüber Strobl wegen dessen politischer „Aufmüpfigkeit“ im Land ausgesprochen hatte.

Comeback als Chef des Song Contests in Wien

Wo viel Licht ist, ist auch Schatten: So etwa endete im Jahr 2010 seine Karriere als Kommunikationschef nach einer politischen Intrige aus dem FPÖ-Umfeld. Wobei er danach als Berater für den ORF tätig war und 2015 ein grandioses Comeback feierte.

Zunächst als Verantwortlicher für die Austragung des Song Contests in Wien, wo er neben der Mammut-Aufgabe der Organisation auch erstmals Erfahrung mit dem chinesischen Geheimdienst machte: „Von 15 Personen des chinesischen Fernsehens, waren zehn Redakteure und Kameraleute sowie fünf Aufpasser, die jeden Schritt mitverfolgten.“

Ganzer Stolz. Pius Strobl mit dem jüngsten seiner drei Kinder: Der 12-jährige Julian hält den Papa jung. privat

2015 begann das hauptberufliche ORF-Comeback als Chef des Medienstandorts und als Sicherheitschef, das bis heute anhält und wo er auch für sämtliche Corona-Maßnahmen im ORF verantwortlich zeichnete.

Sein parteipolitisches Engagement ist längst passé, aber lange nicht vergessen. So brach Strobl 1983 nach einem Streit mit Landeshauptmann Theodor Kery mit der SPÖ. Auslöser waren die berühmten drei Fragen an Kery, die auch die Karriere von Josef Cap in die Höhe katapultierten.

1985 wurde er quasi über Nacht Wahlkampfleiter von Freda Meissner-Blau. Die charismatische Politikerin war auf den engagierten jungen Mann im Zuge der Besetzung der Hainburger Au aufmerksam geworden. Die Aktivisten rund um die Hainburger Au drängten Meissner-Blau zu einer Kandidatur zur Präsidentschaftswahl. Während eines Aufenthaltes in Australien schickte sie ein Telefax mit 30 Punkten, die erfüllt sein müssen, damit sie zur Wahl antritt. Punkt 28: Pius Strobl macht den Wahlkampf. Zu dieser Zeit war er gerade Gendarm in Zemendorf. Er sagte Meissner-Blau zu und „ab diesem Zeitpunkt machte ich de facto keinen Gendarmerie-Dienst mehr“, erinnert sich Strobl.

Nach der Präsidentschaftswahl (Freda Meissner-Blau erreichte überraschend eine Stichwahl) war Strobl lange Jahre maßgeblich am Aufbau der heutigen Grünen beteiligt.

Eng verbunden. DJ Ötzi sieht in Pius Strobl einen väterlichen Freund. privat

Dass Strobl keinem Streit aus dem Weg geht, ist am Künigl-berg bekannt: „Wenn ein Problem ansteht, gibt es nur drei Möglichkeiten: Erstens, negiere es – das löst aber gar nichts. Zweitens, setze auf Zeit – dann holt es dich aber irgendwann ein. Und drittens, kläre es – ich bin ein Verfechter dieser Variante. Auch wenn man sich nicht immer beliebt macht und es oft auch sehr schwer ist, langfristig fährt man damit am besten.“

Dem Burgenland verbunden ist Strobl nach wie vor sehr stark. Nicht nur in seinem Wochenend-Appartement in Weiden am See, sondern auch durch viele Freunde im Land.

Dass sich das Land enorm entwickelt hat, verfolge er zwar eher aus der Distanz, nah fühlt er sich seiner Heimat (er wuchs als Vollwaise bei seiner Großmutter in Mattersburg auf) aber immer und überall. Zum 100. Geburtstag wünscht der ORF-Mastermind dem Burgenland, dass „die Intelligenz, die in dem Land mit den jungen Menschen entwickelt wird, sich niederschlägt und genutzt wird. Dann glaube ich, dass das Land wunderbare 100 Jahre vor sich hat.“ Und bis dahin werden bestimmt noch viele weitere Anekdoten die Strobl‘schen Geschichtsbücher füllen.