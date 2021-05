In nur wenigen Wochen haben die Arbeiter im Steinbruch St. Margarethen knapp 150 Tonnen an Material und Technik bewegt und die 7.000-Quadratmeter-Bühne in eine „chinesische Fabelwelt“ verwandelt. Ab 14. Juli ist hier Puccinis „Turandot“ in monumentaler Inszenierung zu sehen.

Wo nun bereits die Proben begonnen haben, gab der Künstlerische Direktor Daniel Serafin der BVZ ein Interview über den bevorstehenden Festivalsommer, über Corona-Mühen – vor allem aber über die Vorfreude auf Kultur.

BVZ: Wie fühlt es sich für Sie an, nach dem langen Warten endlich vor dieser Bühne zu stehen?

Daniel Serafin: Man darf nicht vergessen: Ich habe das Bühnenbild im Juni 2019 zum ersten Mal im Modell gesehen und jetzt steht es hier. Das ist natürlich ein Verdienst des gesamten Teams, dem man nur danken kann. Alle hatten im vergangenen Jahr so viele Herausforderungen und jeden Tag neue Aufgaben zu meistern. Jetzt geht sozusagen die Arbeit erst so richtig los, mit all den Menschen, die dieses Bühnenbild beleben. Die Mitwirkenden kommen aus 18 Nationen. Das ist auch logistisch eine große Herausforderung.

Vor allem scheint aber jetzt die Freude zu überwiegen …

Natürlich! Denn unser Auftrag ist es, die Menschen glücklich zu machen, sie für ein paar Stunden in eine Welt der Fantasie zu entführen. „Turandot“ ist ja eigentlich eine Fabelwelt, die uns mit einer wunderschönen Geschichte bewegt.

Der Steinbruch spielt da eine wesentliche Rolle. Was hat man sich für die Inszenierung überlegt?

Wenn wir danach trachten würden, jedes Jahr immer größer zu werden, hätten wir irgendwann ein Ende erreicht. Somit muss es einfach immer origineller und fantasievoller sein. Wir wollen die Menschen abholen. Heuer haben wir zum Beispiel den drehbaren „Puzzleball“ als zentrales Bühnen-Element, wir haben unser 80-köpfiges Festivalorchester und einen fast ebenso großen Chor und wir arbeiten vor allem auch mit Licht und Projektionen.

In Zeiten wie diesen geht es zugleich wohl auch immer um ein dichtes Sicherheitskonzept.

Gesundheit hat natürlich oberste Priorität. Wir haben heuer sozusagen drei Besetzungen, auch um die Proben aufteilen zu können. Und wir haben hier ein Areal von 80.000 Qua-dratmetern. Also: Wenn nicht hier, wo dann? Hier soll man Kultur und dieses Spektakel unter freiem Himmel einfach genießen können. Ich glaube, das wünscht man sich jetzt: in dieser Natur-Kulisse aufzuatmen.

Wünscht man sich unter diesen Voraussetzungen nicht auch mehr Zuschauer-Kapazitäten?

Man wünscht sich, was möglich ist, um es charmant zu formulieren. Natürlich wünscht man sich immer viele Zuschauer, aber am Ende wird das eingehalten, was möglich ist.

Wieviel Gewicht hat da der Zusammenschluss der Kultureinrichtungen – im Land und etwa auch in Abstimmung mit Bregenz?

Die Kommunikation mit anderen Festivals klappt sehr gut. Man muss sich in diesen Zeiten abstimmen, denn am Ende haben alle den Wunsch, für unser Publikum etwas zu ermöglichen. Dafür leben wir und dafür brennen wir. Auch mit den Seefestspielen habe ich engen Kontakt. Als ich erfahren habe, dass Alfons Haider Generalintendant wird, habe ich ihn gleich angerufen und gesagt: ,Lass uns gemeinsam schauen, was wir ermöglichen können!‘ Wir sind wenige Kilometer voneinander entfernt und es darf nicht jeder eine eigene Suppe kochen. Das machen wir auch, weil wir verschiedene haben – aber mir ist wichtig, dass die andere Suppe auch gut schmeckt.

