Krimi-Kaiserin Martina Parker ist wieder da!

Nach „Zuagroast“ und „Hamdraht“ heißt es im dritten Gartenkrimi jetzt „Aufblattelt“: Die Vorfreude und Spannung ist groß, wenn Martina Parker ihren Klub der grünen Daumen wieder im Südburgenland ermitteln lässt. Dieses Mal geht‘s um Adelige, Umweltrevoluzzer und eine Möderjagd; geliebt und „gegartelt“ wird natürlich auch wieder.

Mit den Krimi-Schauplätzen verbindet Martina Parker, die mit ihrer Familie im Bauernhaus in Sulzriegel lebt, wieder mit jeder Menge Lokalkolorit und (schwarzen) Humor).

Die äußerst produktive Autorin ist auch wieder unermüdlich mit Lesungen unterwegs. Die Premieren-Lesung wird von der Buchhandlung Knotzer am 25. Jänner in der Bauermühle in Mattersburg präsentiert; tags darauf gastiert Martina Parker im Reduce-Kultursaal beim Heimspiel in Bad Tatzmannsdorf. Es folgen jede Menge Termine; Infos dazu auf www.martinaparker.com