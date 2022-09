Alarmglocken läuten längst, aber Lösung nicht in Sicht

Werbung

Fast alle Polizisten im Burgenland sind mit illegaler Migration beschäftigt und sind bei der Belastbarkeit an der Grenze oder darüber. Das ist kein Stammtischgerede, sondern die Aussage des Polizeigewerkschafters Andreas Hochegger.

Und der Personalvertreter spricht offen aus, was die Bevölkerung – vor allem in den Grenzgemeinden – schon lange verunsichert: Es kommen wieder mehr und mehr Flüchtlinge und der Staat schaut nur zu. Die Beamten an der Grenze müssen die europäischen und auch österreichischen Versäumnisse ausbaden. Polizisten berichten von Dauereinsätzen, wo für „normale“ polizeiliche Arbeit kaum noch Zeit bleibt, weil Flüchtlinge in eine der vier „Aufnahmestationen“ im Burgenland gebracht und registriert werden müssen. Dann gibt es ein Zugticket und mit diesem müssen sie dann in eine der Asylunterkünfte irgendwo im Westen selbstständig hinfahren. Viele reisen aber auch weiter nach Deutschland oder in den Norden.

Fix ist auch, dass die Flüchtlinge stets mit Handy aber ohne Pass ankommen und mittels GPS genau wissen, wo sie hinwollen. Ebenfalls seien, so die Polizisten, fast ausschließlich junge Männer und so gut wie keine Frauen oder Familien dabei. Zudem werden auch viele Lücken sichtbar. So würden etwa Menschen aus Tunesien nach Belgrad fliegen (!), weil sie dort kein Visum zum Einreisen brauchen und sich dann auf die Reise durch Europa machen.

Kritik gibt es auch an manchen Medien. Sobald man die Probleme ansprechen wolle, werde man schnell ins rechtsradikale Eck gestellt.

Daher gehört die Situation versachlicht, aber noch wichtiger: rasch gelöst. Denn wenn selbst Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im BVZ-Interview davon spricht, dass die Situation im Gesamten schlimmer als 2015 werden wird, dann müssen alle Alarmglocken laut läuten. Rund 50 zusätzliche Polizisten können da nur ein erster kleiner Schritt sein.