Chance auf doppelten Gewinn

Für die drei Regionalliga-Teams aus dem Burgenland – Neusiedl/See, Draßburg und Siegendorf – sowie Burgenlandliga-Vizemeister Parndorf geht am Wochenende die erste Runde im ÖFB-Cup über die Bühne. Und das ohne großen Druck. Alle vier Mannschaften aus dem östlichsten Bundesland sind zum Teil krasse Außenseiter. Die Rolle nimmt man gerne an, immerhin hat man dann weniger zu verlieren und umso mehr zu gewinnen.

Dreimal kommen die Gegner aus der 2. Liga. Parndorf hat Lafnitz zu Gast, Draßburg den SV Horn mit dem ehemaligen St. Margarethen-Coach Rolf Landerl und Ostliga-Aufsteiger Siegendorf empfängt die Vienna. Neusiedl hat als einziger rot-goldener Vertreter einen Gegner aus dem Oberhaus zugelost bekommen, die WSG Tirol.

Alles andere als ein planmäßiges Ausscheiden der rot-goldenen Teams wäre da eine Überraschung. Aber genau von dieser Sorte gibt es im Cup eben immer wieder welche. Zudem haben auch die Favoriten durchaus Respekt vor den Aufgaben im Burgenland. So war beispielsweise Horn-Trainer Rolf Landerl beim Testspiel zwischen Draßburg und Horitschon auf der Tribüne, um sich vor Ort ein Bild vom Cup-Gegner zu machen.

Von einem Horror-Los – wie WSG Tirol den Gegner aus Neusiedl auf seiner Homepage bezeichnete – sprach Landerl zwar nicht, aber schon die Tatsache, dass er spionieren war, zeugt davon, dass man die erste Hürde im ÖFB-Cup definitiv nicht auf die leichte Schulter nimmt.

Für Neusiedl und Co. kommen die harten Prüfungen knapp zwei Wochen vor Meisterschaftsbeginn wiederum zu einem guten Zeitpunkt, immerhin hat man gegen einen am Papier stärkeren Gegner eine echte Standortbestimmung. Bei der ein Ausscheiden kein Beinbruch wäre, ein Weiterkommen hingegen möglicherweise ein doppelter Gewinn. In Runde zwei könnte dann ein richtiger Kracher wie Salzburg, Rapid oder Austria warten, was wohl ein volles Haus garantieren würde und jede Menge zusätzlicher ungeplanter Einnahmen. Fix bei einem Weiterkommen: ein vollgepumptes Selbstvertrauen für die Meisterschaft.