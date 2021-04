„Es gibt eine neue Richtlinie. Wenn ein Kind oder eine Lehrerin einer Klasse positiv getestet wurde, gelten diese als K1-Personen und müssen automatisch in Quarantäne“, berichtet Bezirkshauptmann Werner Zechmeister. Die Fälle traten in fünf Klassen auf, rund 100 Kinder sind somit in Quarantäne. Die Kinder der anderen Klassen müssen nicht in Quarantäne. Erkannt wurden die positiven Fälle durch die Spucktests in den Schulen. Nach diesem Antigentest wurde ein PCR-Test angeordnet. Nach aktuellem Stand sind sechs von den sieben Schülern auch nach dem PCR-Test positiv.

Die Schule ist nun bis 9. Mai geschlossen. „Es gab zunächst die Überlegung, nur die Quarantäne für die fünf Klassen auszusprechen. Wäre dies der Fall gewesen, hätte es auch nach wie vor Nachmittagsbetreuung gegeben. Aus Vorsichtsmaßnahme ist die Schule bis 9. Mai zu“, so Zechmeister.