Fachhochschulen fordern dringend zusätzliche Finanzierung

Österreichweit schlagen die Fachhochschulen Alarm: „Wir können die massive Teuerung ohne Anhebung der bisherigen Studienplatz-Finanzierung des Bundes nicht mehr stemmen“, heißt es in einem „Krisen-Schreiben“ der Fachhochschul-Konferenz (FHK). Als deren Vizepräsident drängt auch FH-Burgenland-Geschäftsführer Georg Pehm auf eine rasche Unterstützung: Während das Land bereits „eine zusätzliche finanzielle Kraftanstrengung unternommen“ habe, gebe es vonseiten des Wissenschaftsministeriums bislang keinerlei Zusagen. Deswegen ersuchte Pehm auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Forderung der Fachhochschulen an die Bundesregierung zu unterstützen.

Er werde sich in der Landeshauptleute-Konferenz für eine faire Finanzierung der FHs durch die Bundesregierung einsetzen, sagt Doskozil. Debb: Die Fachhochschulen seien „eine wesentliche Säule der Fachkräfte-Ausbildung“ – ob in der Pflege oder anderen Gesundheitsberufen, in der Informatik oder in technischen Studiengängen oder im Bereich Erneuerbare Energie: „Wir müssen daher auch die notwendigen Rahmenbedingungen für ein ordentliches, qualitätsvolles Studium schaffen.“

Seitens des Landes wird die Studienplatz-Förderung für Gesundheitsberufe – hier liegt die Finanzierung in Landeshand – mit Jänner 2023 um 18 Prozent angehoben und eine jährliche Indexierung vorgesehen. Neue Photovoltaik-Anlagen an der FH sollen zusätzlich die Kosten dämpfen.

Pehm: „Brauchen vom Bund das, was die Teuerung wegfrisst“

Die hohe Ausbildungsqualität der Fachhochschulen sei gefährdet, warnt Pehm. Denn steigende Personal-, Sach- und Energiekosten machen den FHs schwer zu schaffen. „Die Bundesregierung muss daher die Studienplatzförderung an die rasante Teuerung anpassen.“ Die Erhöhung um 20 Prozent bedeute eine Aufstockung der Mittel für alle Fachhochschulen um rund 75 Millionen Euro. „Wir brauchen das, was die Teuerung schon weggefressen hat und was sie noch an Mehrausgaben ausmachen wird“, so Pehm.

Die FHK will mit ihrem Appell auch die Öffentlichkeit wachrütteln, heißt es. Die Forderung wurde „mit Dringlichkeitsvermerk“ an den Bildungsminister Martin Polaschek übermittelt. Gefordert werden auch „klare Entscheidungen und Verbindlichkeit“.