Mario Jaksch bleibt FPÖ-Bezirksobmann

Am vergangenen Wochenende sprach die Bezirks-FPÖ Neusiedl am See ihrem Obmann Mario Jaksch erneut das Vertrauen aus und bestätigte ihn somit in seinem Amt als Bezirksobmann, nachdem er im Frühjahr 2021 auf einem außerordentlichen Bezirksparteitag erstmalig die Verantwortung für die Bezirksgruppe übernommen hatte. „Wir stehen vor politisch äußerst spannenden und wahrlich richtungsentscheidenden Zeiten und ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team, diesen Prozess der positiven Veränderungen für unser Land und unsere Leute auch weiterhin selbst aktiv mitzugestalten“, zeigt sich Jaksch motiviert.