Regina Petrik: „Klimawende braucht Mut, der fehlt im Land“

BVZ: Wir sitzen hier in Kleinhöflein, wo Ihre Polit-Karriere begonnen hat. Was hat Sie damals bewogen in die Politik zu gehen und wie hat sich diese seither geändert?

Regina Petrik: Ein politischer Mensch war ich schon immer, zuerst in der außerschulischen Kinderarbeit. Die Grünen haben mich damals als Expertin bei einem Bildungsvortrag eingeladen. 2010 hat sich dann privat vieles bei mir und den Grünen verändert, sie haben neue Leute gebraucht, mich gefragt und ich hab „Ja“ gesagt. Das Burgenland war noch zwischen Rot und Schwarz aufgeteilt, bis es 2015 zum Tabubruch und Rot-Blau kam. Das hat man gespürt. Der starke rechtspolitische Drang, den es in der SPÖ Burgenland immer schon gegeben hat, ist an die Oberfläche gekommen. Das hat natürlich auch eine Schärfung unseres Profils bedeutet.

Seither waren Sie in der Opposition, welche Grünen Forderungen konnten dennoch umgesetzt werden?

Petrik: Wir haben bereits vor meiner Zeit die Kampagne „Jedes Dach ein Kraftwerk“ gestartet. Damals, 2008, hat man uns noch als „Grüne Traumtänzer“ bezeichnet. Wenn man schon früher auf die Grünen gehört hätte, wären wir in der Unabhängigkeit vom Russland-Gas schon weiter. 2015 haben wir auch schon vom „Bioland Burgenland“ gesprochen, das ist heute ebenso Landeslinie wie die Stärkung des Radverkehrs und Zu-Fuß-Gehens. Und auch der Eisenstädter Stadtbus war bereits eine Grüne Forderung, sogar noch bevor ich in den Gemeinderat gekommen bin. Unleistbar, hieß es damals.

„Beim Kampf gegen Zubetonieren ist die Bevölkerung weiter als die Landespolitik.“ Regina Petrik, Grüne Landessprecherin

Und umgekehrt: Was sind Ihrer Meinung seither die größten Fehler in der Landespolitik?

Petrik: Wir weisen schon lange auf die Bodenversiegelung hin. „Entsiegelung“ steht zumindest schon mal im Regierungsprogramm, das Verständnis im Land ist also da, die Umsetzung passt aber nicht annähernd: Eine Deckelung wurde von Landesrat Heinrich Dorner abgelehnt. Das Land setzt auf Anreize, es braucht aber klare Regeln um die Rekord-Versiegelung zu stoppen. Gegen dieses „einbetonierte Denken“ müssen wir also weiter kämpfen. Das ist in der Bevölkerung schon mehr angekommen als im Landhaus.

Sehen Sie hier auch die Grüne Umweltministerin Leonore Gewessler gefordert?

Petrik: Ich sehe das rechtlich klar als Landes- und Gemeindegesetz, wobei sich die SPÖ aber weigert, rechtlich Bindendes zu beschließen. Hier geht es außerdem stark um die Baurichtlinien und die obliegen den Gemeinderäten.

In Oberwart oder Siegendorf kritisieren Sie das Entstehen von Einkaufszentren neben Einkaufszentren. Was wäre die Alternative?

Petrik: Da könnte die Gemeinde natürlich Bauvorschriften machen, wie das Land übrigens auch. Etwa unterirdische Parkplätze, aufbauen statt nebeneinander bauen. Man muss nur mutig sein und der Mut fehlt im Land. Alles, was wir dazu einbringen, wird abgeschmettert, unsere Anträge völlig abgeändert. Dabei würde dem Land das ja nichts kosten. Natürlich werden Bauten teurer, aber das kann man durch ein modernes Energiesparkonzept bei heutigen Preise einsparen. In den Businessparks des Landes könnte das auch nur das Land beschließen, tut es aber nicht.

Wieso ist die Begrünung von öffentlichen oder kommerziellen Gebäuden und Rasengitter auf deren Parkplätzen nicht verpflichtend?

Petrik: Das müssen Sie Landesrat Dorner fragen. Die Landestöchter könnten ja mit gutem Beispiel vorangehen. Die SPÖ redet sich beim Umweltschutz zu leicht auf den Bund aus. Sie will hier kein Reglement für Gemeinden schaffen und sich selber alles offen lassen.

Hoffen Sie nach den Wahlen hier in gewissen Gemeinden mitbestimmen zu können?

Petrik: Nach der Wahl könnten wir das „Zünglein an der Waage“ in Gemeinden sein, in denen es ein Patt zwischen SPÖ und ÖVP gibt, wie Mörbisch, Purbach, Müllendorf, Zillingtal.

Das sind allesamt Orte im Norden, muss die Verbauung und „Verspeckgürtelung“ erst so weit fortgeschritten sein wie hier, damit ein Problembewusstsein entsteht?

Petrik: Das Problembewusstsein ist da, aber die Hoffnung vieler roter oder türkiser Stammwählerinnen und -wähler ist: Meine Partei soll das auch einsehen und umsetzen – die wenden sich dann oft enttäuscht an uns.

Zur Teuerung: Die Bundesregierung hat ein Anti-Teuerungs-Paket verabschiedet – verstehen Sie die Kritikpunkte der Landesregierung („zu wenig, am falschen Ort“) daran?

Petrik: Der Bund hat ein üppiges Maßnahmenpaket beschlossen, dass die SPÖ das nicht anerkennt, ist plumpe Parteitaktik. Es sind gerade für Menschen mit wenig Einkommen und Pension Erleichterungen dabei. Auch werden Sozialleistungen ab 2023 valorisiert, das hat die SPÖ in der Regierung nie gemacht. Auch die „Kalte Progression“ konnte sie nicht abschaffen, wir schon.

Wer aufs Auto angewiesen ist, zahlt derzeit Rekordpreise. Muss hier – entgegen der Grünen Glaubensgrundlage – doch subventioniert werden?

Petrik: Es geht nicht um Glaubensgrundsätze, sondern um Fakten: Wir müssen CO2 reduzieren. Dazu muss das Verhalten geändert werden. Uns wurde ja das Auto förmlich anerzogen, jetzt gilt es, zum Fahren mit Öffis und zur Gründung von Fahrgemeinschaften zu motivieren. Das spart den Pendlern auch Kosten.

Nachhaltig mobil. Der neue Elektro-Bus der Grünen soll Grüne Ideen durchs ganze Land transportieren. Foto: Foto Denise Jandl

Öffis gibt es nicht überall. Ist das Burgenland zu klein um vom Bund den Schienenausbau gefördert zu bekommen?

Petrik: Es geht nicht darum, Schienen irgendwo in die Landschaft zu setzen. Der Südburgenland-Bus war auch ein Schritt in die richtige Richtung. Entscheidend ist ja, die Menschen möglichst schnell zum nächsten Verkehrsknotenpunkt und von dort günstig – Stichwort: Klimaticket – ans Ziel zu bringen. Ein flächendeckendes Schienennetz geht nur über die EU-Ebene, es gibt ja schon lange gute Kooperationsmodelle mit Ungarn, wie die Raaberbahn. Einfach nur wie die Landesregierung zu sagen, Bundesministerin Gewessler möge Schienen legen, ist kein Konzept – schon gar nicht, wenn sie die Schienen vorher rausgerissen haben.

Abschließend noch zum Neusiedler See: Das WWF-Gutachten sagt, der See verträgt kein Fremdwasser, das Landesgutachten sagt, dass bis zu zehn Zentimeter möglich sind – wem kann man noch glauben?

Petrik: Wir kennen die Machbarkeitsstudie des Landes nicht vollumfänglich. Obwohl sie dem Landtag zugesagt wurde, wird sie nicht vorgelegt. Ist das eine Einschätzung? Eine Studie? Wir wissen es nicht. Der WWF sagt klar: Sobald Fremdwasser einfließt, wird die Büchse der Pandora geöffnet. Möglicherweise trocknet der See dann noch schneller aus. Wir machen uns damit außerdem abhängig von Viktor Orban. Außerdem ist der Donau-Wasserstand in Ungarn sehr niedrig. In der Grenzgewässerkommission wurde das Thema auch nicht transparent gemacht. Ich bezweifle die gesamte Sinnhaftigkeit, den See um ein paar Zentimeter zu heben und dafür diese Gefahr einzugehen. Das ist leider ein Symbol für das „alte Denken“: Der Mensch braucht nur die richtige Technik, um sich die Natur Untertan zu machen.

Soll der See – wenns hart auf hart kommt – austrocknen?

Petrik: Als Steppensee hat er ein Eigenleben, dazu gehört phasenweise eben ein Austrocknen. Wenn wir künstlich eingreifen, können wir wesentlich mehr Schaden anrichten.

Schaden tragen würde dann aber auch der Tourismus, der zu einem großen Teil vom See abhängig ist.

Petrik: Es ist höchst an der Zeit, das Tourismuskonzept an den Wasserstand auszurichten. Auch ohne viel Wasser im See ist das Burgenland beliebt, Gäste kommen wegen Natur, Kulinarik und dem pannonischen Flair. Auch Podersdorf und Rust werden ein anderes Tourismuskonzept brauchen. Man muss sich trauen, das Neue zu denken. Und nicht Schuldige zu suchen, wie die Landwirtschaft, obwohl diese nichts damit zu tun hat – obwohl wir natürlich auch eine radikale Agrarwende brauchen.

Die letzte Frage ist eigentlich eine Wette: In zehn Jahren wird die A3 an die Grenze ausgebaut. Halten Sie dagegen?

Petrik (sofort): Ja!