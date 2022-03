OPs werden erneut verschoben

Die Omikron-Variante des Corona-Virus trifft die burgenländischen Krankenhäuser derzeit massiv. Zwar ist die Zahl der PatientInnen, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen, nach wie vor stabil, wenn auch auf etwas höherem Niveau, dafür sind die Ausfälle beim Personal seit Wochen besonders hoch. Der Personalengpass ist in nahezu allen Bereichen des Krankenhauses spürbar, heißt es seitens der KRAGES.

Auch der Mangel an Anästhesisten mache die Lage derzeit nicht einfacher. Erst mit Abklingen der Delta-Spitze im Jänner hat man den „Normalbetrieb“ bei Operationen im Krankenhaus wieder gestartet. Jetzt muss man das OP-Programm erneut reduzieren. Im Gegensatz zu anderen Corona-Wellen aber nicht aufgrund der hohen Belegungszahl von Corona-Erkrankten, sondern eben wegen der enormen Ausfälle beim Personal.

Bei nicht lebensnotwendigen Operationen kann es deshalb seit dieser Woche wieder zu Verschiebungen kommen, teilt die KRAGES auf Nachfrage der BVZ mit. Ein volles OP-Programm bei so viel belegten Betten und mit den Ausfällen beim Personal gehe sich nicht aus, auch wenn man bemüht sei, den Regelbetrieb so gut es gehe, aufrecht zu erhalten und die Verschiebungen bedauere. Beziffern könne man die Zahl an abgesagten Eingriffen nicht. Auch ein Ende könne man nicht prognostizieren, man hoffe aber auf ein Abflauen der Welle Ende des Monats, um abgesagte Eingriffe dann so rasch als möglich wieder aufzuholen, so die KRAGES.

Akutversorgung ist gesichert

Die Akutversorgung sei weiterhin zu jeder Zeit gesichert und auch lebensnotwendige Operationen sowie Krebsoperationen seien von den Verschiebungen nicht betroffen. Aufgrund des Personalengpasses helfe man mittlerweile auch häuserübergreifend aus.